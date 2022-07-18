Кроссовер Exeed TXL вот-вот получит более мощный мотор в России. Будут и другие обновки

Модель принадлежащего компании Chery премиального бренда также обретет новое оборудование. По предварительным данным, посвежевший SUV стартует на российском рынке уже в июле.

Полноприводный кроссовер с индексом TXL дебютировал в РФ осенью 2020-го, а под конец 2021-го он пережил рестайлинг. На данный момент этот SUV у нас представлен с единственной бензиновой «турбочетверкой» SQRF4J16 1.6 TGDI мощностью 186 л.с. (275 Нм), которая сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. В июне выяснилось, что у российского TXL будет более мощный мотор: в базе Росстандарта появилось обновленное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), в нем для модели заявлена двухлитровая «турбочетверка» SQRF4J20C, которая выдает 197 л.с. и 375 Нм. Двигатель тоже работает в паре с 7DCT, но у коробки свой набор передаточных чисел. Ну а теперь стало известно, когда именно кроссовер с двухлитровым турбомотором планируют запустить в продажу, вдобавок есть подробности о новом оснащении.

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Итак, по информации Kolesa.ru, Exeed TXL 2.0 должен выйти на российский рынок до конца июля. Как и прежде, модель будет иметь полный привод. Ожидается, что кроссовер также получит красные тормозные суппорты и выезжающую подножку, плюс модернизируют подогрев сидений (будут обогреваться не только подушки, но и спинки сидений).



Цены объявят ближе к старту продаж. Нынешний Exeed TXL с турбодвигателем 1.6 TGDI сегодня стоит от 3 999 900 рублей (без учета спецпредложений).

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Напомним, в российскую линейку Exeed также входят компактный кросс LX и флагманский трехрядный кроссовер VX.

