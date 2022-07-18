Новинки ×
  • Кроссовер Exeed TXL вот-вот получит более мощный мотор в России. Будут и другие обновки

Кроссовер Exeed TXL вот-вот получит более мощный мотор в России. Будут и другие обновки

18.07.2022 549 0 2

Модель принадлежащего компании Chery премиального бренда также обретет новое оборудование. По предварительным данным, посвежевший SUV стартует на российском рынке уже в июле.

 

Полноприводный кроссовер с индексом TXL дебютировал в РФ осенью 2020-го, а под конец 2021-го он пережил рестайлинг. На данный момент этот SUV у нас представлен с единственной бензиновой «турбочетверкой» SQRF4J16 1.6 TGDI мощностью 186 л.с. (275 Нм), которая сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. В июне выяснилось, что у российского TXL будет более мощный мотор: в базе Росстандарта появилось обновленное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), в нем для модели заявлена двухлитровая «турбочетверка» SQRF4J20C, которая выдает 197 л.с. и 375 Нм. Двигатель тоже работает в паре с 7DCT, но у коробки свой набор передаточных чисел. Ну а теперь стало известно, когда именно кроссовер с двухлитровым турбомотором планируют запустить в продажу, вдобавок есть подробности о новом оснащении.

Актуальный Exeed TXL для России
1 / 2
Актуальный Exeed TXL для России
2 / 2

Итак, по информации Kolesa.ru, Exeed TXL 2.0 должен выйти на российский рынок до конца июля. Как и прежде, модель будет иметь полный привод. Ожидается, что кроссовер также получит красные тормозные суппорты и выезжающую подножку, плюс модернизируют подогрев сидений (будут обогреваться не только подушки, но и спинки сидений).

Цены объявят ближе к старту продаж. Нынешний Exeed TXL с турбодвигателем 1.6 TGDI сегодня стоит от 3 999 900 рублей (без учета спецпредложений).

Актуальный Exeed TXL для России
1 / 2
Актуальный Exeed TXL для России
2 / 2

Напомним, в российскую линейку Exeed также входят компактный кросс LX и флагманский трехрядный кроссовер VX.

кроссовер Россия авторынок новинки Exeed Exeed TXL Chery

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Великий уравнитель: для чего нужен регулятор давления топлива и как его проверить Мы уже привыкли к тому, что машины со временем становятся всё умнее и умнее. И если раньше непонятные «инжехтор с компухтером» вызывали опасения (карбюратор казался как-то надёжнее, а неболь... 921 0 26 15.07.2022
Статьи / Тюнинг Хороший Марк на тысячу сил: тюнинг Toyota Mark II Многие почему-то считают, что топовые пилоты RDS ездят на спортивных купе – Nissan Silvia, Toyota Supra, Nissan Skyline и так далее, а седаны – выбор начинающих или экономных спортсменов.... 1083 1 27 14.07.2022
Статьи / Авто с пробегом Isuzu Trooper II с пробегом: кузова без полов, заплатки из шпаклевки и исчезающий VIN Trooper – не самый известный из японских внедорожников. Тем не менее модель, выпускавшаяся в двух поколениях с 1981 по 2003 годы, считается легендарной, и у себя на родине по популярности у... 2279 5 2 13.07.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 14224 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 9725 5 20 14.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв V8, рессоры и постоянный полный привод: опыт владения Chevrolet Blazer K5 1974 Глядя на серьезные внедорожники солидных размеров, многие искренне сокрушаются: вот бы такой была наша Нива! На самом деле реально на масштабированную Ниву мало кто похож – разве что трехдве... 7990 1 2 24.02.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings