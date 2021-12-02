Ещё один премиальный кросс Chery добрался до РФ: Exeed VX предложен только с полным приводом

До сегодняшнего дня премиальный суббренд компании Chery – Exeed – был представлен в России только с одним среднеразмерным кроссовером TXL (вообще, карьеру марка начинала в нашей стране как Cheryexeed, родное имя ей вернули минувшим летом). И этот паркетник оказался довольно успешным: согласно статистике Ассоциации европейского бизнеса, с января по октябрь текущего года в РФ реализовано 2719 автомобилей, тогда как, например, дилеры Infiniti и Jeep за тот же период продали 1620 и 1379 шт. соответственно. К слову, в самом конце октября TXL обновился. Теперь же у нас стартует вторая модель Exeed – еще более крупный и дорогой кроссовер VX.
Трехрядный флагман бренда построен на платформе M3X, которая также лежит в основе TXL. У Exeed VX несущий кузов и поперечное расположение мотора, спереди – McPherson, сзади – многорычажка. Длина – 4970 мм, ширина – 1940 мм, высота – 1788 мм, колесная база – 2900 мм. То есть по своим габаритам VX близок к GAC GS8 первого поколения, Volkswagen Teramont и Hyundai Palisade. Заявленный дорожный просвет – 200 мм, минимальный объем багажника – 520 литров.
В родном Китае Exeed VX недавно обзавелся новым двухлитровым турбомотором с отдачей в 260 л.с. и 400 Нм, но у нас кроссовер предложен с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 TGDI, которая выдает 249 л.с. и 385 Нм. Двигатель сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. На домашнем рынке VX бывает как с передним, так и с полным привод, а вот в России SUV исключительно полноприводный (с электромагнитной муфтой BorgWarner). Заявлено, что первую «сотню» наша версия наберет за 8,5 секунды.
На российском рынке Exeed VX представлен в двух комплектациях – Luxury и President, обе по умолчанию имеют семиместный салон.
В списке оборудования самого доступного кросса значатся: 19-дюймовые колеса, светодиодная оптика, система стабилизации, круиз-контроль, камеры кругового обзора, панорамный люк в крыше, полный «зимний» пакет, шесть подушек безопасности, трехзонный климат-контроль, объединенные виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедиа (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма), система мониторинга «слепых» зон. За Exeed VX Luxury просят 3 299 900 рублей.
У President 20-дюймовые колеса, многоцветная атмосферная подсветка и ионазиатор в салоне, адаптивный «круиз», системы автоторможения, удержания в полосе движения, помощи в пробках, распознавания дорожных знаков, автоматического переключения света фар. Такой Exeed VX стоит 3 599 900 рублей.
Что же касается конкурентов, то тот же GAC GS8, который пока еще присутствует в прайс-листе российского подразделения, обойдется гораздо дешевле: SUV с полным приводом, турбомотором 2.0 (190 л.с.) и 6АКП стоит от 2 643 000 рублей. А вот большие кроссоверы более именитых марок дороже: Hyundai Palisade AWD с бензиновым 3.5 (249 л.с.) и 8АКП обойдется минимум в 3 689 000 рублей, цена полноприводного Volkswagen Teramont с 2.0 TSI (220 л.с.) и 8АКП начинается с отметки 3 846 000 рублей.
Между тем Exeed продолжит расширяться в России: на подходе компактный кроссовер LX, который будет «открывать» гамму бренда.
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