Ещё один премиальный кросс Chery добрался до РФ: Exeed VX предложен только с полным приводом

Двигатель у большого SUV один, с комплектациями тоже негусто – их всего две, зато обе «богатые». Новый кроссовер оказался намного дороже своего главного конкурента из Китая, но при этом он все же доступнее похожих моделей более именитых марок.

До сегодняшнего дня премиальный суббренд компании Chery – Exeed – был представлен в России только с одним среднеразмерным кроссовером TXL (вообще, карьеру марка начинала в нашей стране как Cheryexeed, родное имя ей вернули минувшим летом). И этот паркетник оказался довольно успешным: согласно статистике Ассоциации европейского бизнеса, с января по октябрь текущего года в РФ реализовано 2719 автомобилей, тогда как, например, дилеры Infiniti и Jeep за тот же период продали 1620 и 1379 шт. соответственно. К слову, в самом конце октября TXL обновился. Теперь же у нас стартует вторая модель Exeed – еще более крупный и дорогой кроссовер VX.

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Трехрядный флагман бренда построен на платформе M3X, которая также лежит в основе TXL. У Exeed VX несущий кузов и поперечное расположение мотора, спереди – McPherson, сзади – многорычажка. Длина – 4970 мм, ширина – 1940 мм, высота – 1788 мм, колесная база – 2900 мм. То есть по своим габаритам VX близок к GAC GS8 первого поколения, Volkswagen Teramont и Hyundai Palisade. Заявленный дорожный просвет – 200 мм, минимальный объем багажника – 520 литров.



В родном Китае Exeed VX недавно обзавелся новым двухлитровым турбомотором с отдачей в 260 л.с. и 400 Нм, но у нас кроссовер предложен с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 TGDI, которая выдает 249 л.с. и 385 Нм. Двигатель сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. На домашнем рынке VX бывает как с передним, так и с полным привод, а вот в России SUV исключительно полноприводный (с электромагнитной муфтой BorgWarner). Заявлено, что первую «сотню» наша версия наберет за 8,5 секунды.



На российском рынке Exeed VX представлен в двух комплектациях – Luxury и President, обе по умолчанию имеют семиместный салон.

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В списке оборудования самого доступного кросса значатся: 19-дюймовые колеса, светодиодная оптика, система стабилизации, круиз-контроль, камеры кругового обзора, панорамный люк в крыше, полный «зимний» пакет, шесть подушек безопасности, трехзонный климат-контроль, объединенные виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедиа (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма), система мониторинга «слепых» зон. За Exeed VX Luxury просят 3 299 900 рублей.



У President 20-дюймовые колеса, многоцветная атмосферная подсветка и ионазиатор в салоне, адаптивный «круиз», системы автоторможения, удержания в полосе движения, помощи в пробках, распознавания дорожных знаков, автоматического переключения света фар. Такой Exeed VX стоит 3 599 900 рублей.

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Что же касается конкурентов, то тот же GAC GS8, который пока еще присутствует в прайс-листе российского подразделения, обойдется гораздо дешевле: SUV с полным приводом, турбомотором 2.0 (190 л.с.) и 6АКП стоит от 2 643 000 рублей. А вот большие кроссоверы более именитых марок дороже: Hyundai Palisade AWD с бензиновым 3.5 (249 л.с.) и 8АКП обойдется минимум в 3 689 000 рублей, цена полноприводного Volkswagen Teramont с 2.0 TSI (220 л.с.) и 8АКП начинается с отметки 3 846 000 рублей.



Между тем Exeed продолжит расширяться в России: на подходе компактный кроссовер LX, который будет «открывать» гамму бренда.