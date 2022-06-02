Chery готовится вывести на рынок Jetour Dasheng: кроссовер предложат в трёх версиях

Дизайн серийного кросса Dasheng принадлежащий китайской компании Chery бренд Jetour раскрыл еще в апреле. Теперь же в Поднебесной провели презентацию «живых» машин, фотографии опубликовало издание Autohome. Напомним, марка Jetour создана Чери в 2018 году, проект оказался успешным: в 2021-м на родине было реализовано 154 000 автомобилей против примерно 128 000 единиц годом ранее. Ну а Dasheng «вырос» из концепта Jetour X (или X-1), и он заметно отличается от остальных кроссоверов бренда (в линейку входят модели X70, X90 и X95, а также их многочисленные разновидности).

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Новый паркетник получил двухэтажную головную оптику (сверху расположены ходовые огни, ниже идут блоки основных фар), безрамочную радиаторную решетку и выдвижные ручки дверей, задние фонари сделали в виде «игреков». Также для модели предусмотрены 20-дюймовые колеса. Длина Jetour Dasheng равна 4590 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1685 мм, колесная база – 2720 мм. То есть по габаритам «китаец» сопоставим с Toyota RAV4.



Интерьер получился лаконичным, но и он полон «фишек». Кроссу достались двухспицевое рулевое колесо, «парящий» центральный тоннель и мультимедийная система с тачскрином диагональю 15,6 дюйма. Еще один экран (8”) расположен перед водителем, однако роль «приборки» отведена в основном проекционному дисплею. Небольшие экранчики есть и на передних дверях, они отображают температуру. Пассажирское переднее кресло – с выдвижной подставкой для ног. Управление трансмиссией возложено на подрулевой рычажок, у богатых исполнений на руле еще имеется отдельная кнопка Sport, активирующая соответствующий режим. Также в арсенале Dasheng значится система распознавания лиц. К слову, электроника — от компании Huawei.



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Кроссовер будет доступен в трех версиях, начинка, разумеется, от Chery. Базовым мотором назначена бензиновая «турбочетверка» 1.5 TCI (156 л.с.), которая сочетается с шестиступенчатыми «механикой» или роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Также Jetour Dasheng предложат с турбодвигателем 1.6 TGDI (197 л.с.) и 7DCT. Наконец, можно будет выбрать полноприводный подзаряжаемый гибрид («традиционные» варианты – исключительно переднеприводные): в состав установки такого кросса вошли турбодвижок 1.5, два электромотора и электромеханический вариатор, совокупная отдача – 326 л.с.



В Китае уже принимают заказы на Jetour Dasheng, но прайс-листа еще нет. Старт продаж намечен на третий квартал текущего года. Бренд Jetour представлен и за пределами Китая – в некоторых странах Южной Америки и Ближнего Востока. Однако о планах вывести эту марку на российский рынок компания Chery не сообщала.

