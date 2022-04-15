Chery раскрыла салон кроссовера Jetour Dasheng: лаконичный, но с «фишками»

На домашний рынок паркетник выйдет уже в этом году. Предполагается, что модель предложат с двумя бензиновыми турбомоторами на выбор, будет и гибридная версия.

Внешность своего нового кроссовера принадлежащая компании Chery марка Jetour рассекретила в начале апреля. Модель назвали Dasheng, что с китайского можно перевести как «великий мудрец». Напомним, паркетник «вырос» из концепта Jetour X (он же X-1), дебютировавшего в прошлом году, причем серийная версия почти полностью сохранила дизайн предвестника, особенности – двухэтажная головная оптика, безрамочная радиаторная решетка и выдвижные ручки дверей. Теперь же раскрыт интерьер Jetour Dasheng.

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Салон получился лаконичным, но и он полон «фишек». Так, кроссу достались двухспицевое рулевое колесо и мультимедийная система с огромным тачскрином (15,6 дюйма). Еще один экран расположен перед водителем, однако он довольно компактный, то есть роль «приборки» отведена проекционному дисплею. Небольшие экранчики имеются и на передних дверях – они отображают температуру снаружи и внутри. Отдельного блока управления «климатом» нет – настройки «зашиты» в мультимедиа. В стойку лобового стекла встроена камера, а это значит, что в арсенале Jetour Dasheng значится система распознавания лиц и мониторинга усталости водителя. К слову, местные СМИ ранее писали, что электроника – от компании Huawei. Пассажирское переднее кресло – с выдвижной подставкой для ног.



Также кроссовер лишен традиционного рычага коробки, шайба тоже отсутствует – вместо них на «парящем» центральном тоннеле разместили беспроводную зарядку для смартфона. Управление трансмиссией, видимо, возложено на рычажок под рулем. А еще на «баранке» есть отдельная кнопка Sport, которая активирует соответствующий режим.



О технике пока так и не рассказали. Китайские профильные медиа прочат Jetour Dasheng бензиновые турбомоторы 1.6 и 2.0 (разумеется, они от Chery). Кроме того, у паркетника будет гибридная версия. Привод же, скорее всего, только передний.

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В Поднебесной старт продаж нового кроссовера намечен на третий квартал текущего года.



Между тем не за горами премьера еще одной новинки Jetour – брутального внедорожника.