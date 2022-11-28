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  • Конкурент Tank 300 от суббренда Chery, который может добраться до РФ: фото с испытаний

Конкурент Tank 300 от суббренда Chery, который может добраться до РФ: фото с испытаний

28.11.2022 560 0 0

На домашнем рынке новый внедорожник ждут в следующем году. По предварительным данным, в гамму модели войдут бензиновые турбомоторы, ей также прочат гибридную версию.

 

Первый показ брутального концептуального вездехода принадлежащий компании Chery бренд Jetour провел в Китае в январе 2022-го: SUV дебютировал под индексом T-X. В течение года шоу-кар появлялся и на других местных выставках, но уже как Jetour T-1. Изначально было заявлено, что концепт перевоплотится в серийную модель, и вот опубликованы шпионские снимки ходового тестового прототипа, их выложили на форуме издания Autohome.

Вообще, T-X/T-1 – это предвестник отдельной линейки «хардкорных» моделей Jetour, причем часть из них должна получить раму. Не исключено, что серийное воплощение концепта входит в список автомобилей с рамной конструкцией, ну а главным конкурентом этого SUV станет вездеход Tank 300 (брендом Tank владеет концерн Great Wall).

Судя по фото, товарный Jetour T-1 сохранит «заквадраченный» кузов в стиле Land Rover Defender и Ford Bronco, но головную оптику упростят. Внутри – установленные порознь экраны «приборки» и мультимедийной системы, последний к тому же возвышается над передней панелью.

Китайцы пишут, что у внедорожника Jetour, возможно, будет две версии: короткая пятиместная и длиннобазная, с салоном на семерых. Габариты пока предварительные, да и те приводятся лишь для одного из вариантов – видимо, для растянутого: длина – где-то 4,8 метра, колесная база – около 2,8 метра. Предполагается, что на первом этапе Jetour T-1 предложат с бензиновыми «турбочетверками» 1.6 и 2.0, позже SUV может получить гибридную установку. Разумеется, вся техника от материнской компании Chery. Ну и раз в конкурентах рамник Tank 300, то для модели Jetour наверняка предусмотрен полный привод.

На китайский рынок T-1 должен выйти в следующем году, хотя облик приближенной к производству или и вовсе серийной модели вполне могут раскрыть уже в декабре 2022-го.

Концепт Jetour T-X, он же T-1
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Концепт Jetour T-X, он же T-1
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Концепт Jetour T-X, он же T-1
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Концепт Jetour T-X, он же T-1
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В России марка Jetour официально сегодня не представлена. Между тем ранее глава российского офиса Chery анонсировал появление в РФ некого нового суббренда, который присоединится к Exeed и Omoda. Название он не раскрыл, однако еще в июле была новость, будто материнская Чери намерена вывести Jetour на наш рынок: не исключено, что представитель российского отделения имел в виду именно этот бренд. В этом случае у T-1 есть шанс добраться до нашей страны. К слову, его конкурент Tank 300 точно появится в России.

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