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Jetour в России: кроссоверы и брутальный внедорожник на подходе

30.06.2023 113 0 0

В продаже уже есть две новые модели, еще две новинки ждем в 2024-м.

В Москве состоялась официальная российская презентация китайского бренда Jetour, основанного в 2018 году и успевшего реализовать с тех пор 700 000 машин. Марка, принадлежащая концерну Chery, позиционирует себя как производителя автомобилей для активного отдыха и путешествий и в соответствии со стратегией Travel+ развивает три продуктовых направления. 

Первое – семейные путешествия – представлено моделями серии X с упором на эргономику и комфорт. В этой категории играет переднеприводный пятиместный кроссовер Jetour X90Plus, о котором мы уже рассказывали. Машину, технически копирующую Chery Tiggo 8, можно купить по цене от 3 249 900 рублей. 

В плюсы большому семейному кроссоверу производитель приписывает просторный салон, вместительный багажник и улучшенную шумоизоляцию. С точки зрения отделки и подгонки панелей здесь все хорошо, приятен и дизайн передней панели, много места во втором ряду. Под капотом X90Plus – один из бензиновых моторов серии TGDI: 1,6-литровый (190 л.с., 275 Нм) либо 2-литровый мощностью 244 л.с. и с крутящим моментом 375 Нм. Оба силовых агрегата сочетаются с  7-ступенчатым «мокрым» роботом 7DCT c двумя сцеплениями.   

Еще одна уже доступная для покупки модель иллюстрирует второе направление концепции – городские путешествия. Переднеприводный Jetour Dashing (от 2 339 900 рублей) – по сути, клон Chery Tiggo 7 Pro, нам уже удалось протестировать в Китае. Машина явно метит в молодую аудиторию ярким дизайном и минималистичным оформлением салона, хотя качество отделки в сравнении с «девяностым» тут попроще, а панель приборов представляет собой набор жидкокристаллических дисплеев.  

В движение Dashing приводит либо 1,5-литровый мотор мощностью 147 л.с. в паре с 6-ступенчатыми механикой или роботом 6DCT, либо все тот же 1,6-литровый мотор TGDI (190 л.с.) в паре с 7DCT. 

Четвертая модель, которая займет нишу между Dashing и X90Plus, – также переднеприводный кроссовер X70Plus – появится в продаже в первой половине 2024 года.  

Наконец, третье продуктовое направление – автомобили для путешествия по бездорожью, которые Jetour обозначает литерой T (внедорожники) и P (пикапы). В начале 2024 года в Россию привезут внедорожник T-2, известный и под именем Traveler. Несмотря на брутальную внешность, кузов у Т2 несущий, однако полный привод, солидный дорожный просвет, большие углы съезда-въезда и возможность установки внедорожных аксессуаров наверняка найдут поклонников.

Несмотря на родственные отношения с Chery, бренд Jetour намерен вести самостоятельную маркетинговую и ценовую политику. На сегодня российская сеть Jetour включает 74 дилерских центра, но планы наполеоновские. До конца года количество дилеров увеличат до ста, будет запущено пять круглосуточных складов запасных частей в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Тольятти, Новосибирске и в Уральском федеральном округе. Кроме того, Jetour откроет учебный сертификационный центр для повышения квалификации технических специалистов в Москве. В 2024 Jetour планирует продать у нас 15 000 автомобилей. 

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