×
  • Новые SUV пришедшего в Россию Jetour: молодёжный X-2 и брутальный T2, который мы уже видели

Новые SUV пришедшего в Россию Jetour: молодёжный X-2 и брутальный T2, который мы уже видели

19.04.2023 529 0 0

Один из свежих паркетников поступит в продажу в этом году, причем объявлено, что он будет глобальным, так что шансы на его появление в РФ весьма велики. Второй же кроссовер пока представлен в виде прототипа.

Пожалуй, одной из самых зрелищных премьер марки Jetour (принадлежит компании Chery) на проходящем сейчас Шанхайском автосалоне стал рамный внедорожник T-3, о котором мы уже рассказывали. Но бренд готовится запустить в продажу и другие новинки, их тоже показали на выставке.

Итак, уже в этом году до китайских дилеров доберется пятиместный кроссовер с брутальным обликом: на родине модель известна под именем Traveller, а вот для глобальной версии выбрали индекс T2. Кстати, официально объявлено, что дебют такого SUV на «мировом» рынке также намечен на 2023-й.

Jetour Traveller, он же Jetour T2
1 / 4
Jetour Traveller, он же Jetour T2
2 / 4
Jetour Traveller, он же Jetour T2
3 / 4
Jetour Traveller, он же Jetour T2
4 / 4

Напомним, в Поднебесной первую презентацию этой модели провели еще в марте. Несмотря на весь свой «внедорожный» имидж, Jetour Traveller/T2 имеет несущий кузов. Длина модели равна 4785 мм (с учетом бокса на багажной двери), ширина – 2006 мм, высота – 1800 мм, колесная база – 2800 мм.

Jetour Traveller, он же Jetour T2
1 / 4
Jetour Traveller, он же Jetour T2
2 / 4
Jetour Traveller, он же Jetour T2
3 / 4
Jetour Traveller, он же Jetour T2
4 / 4

Китайцам кроссовер предложат с бензиновыми турбомоторами 1.5 и 2.0 (по другим данным, базовым станет 1.6T), оба сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, двухлитровому еще обещан классический восьмиступенчатый «автомат».  Кроме того, на домашнем рынке будет подзаряжаемый гибрид с установкой на основе полуторалитрового турбодвигателя. У Jetour Traveller/T2 есть полный привод (с муфтой BorgWarner шестого поколения на задней оси).

Jetour Traveller, он же Jetour T2
1 / 2
Jetour Traveller, он же Jetour T2
2 / 2

Паркетник Jetour X-2 в Шанхае представлен в виде прототипа с наглухо тонированными стеклами, официальной информации об этой модели пока нет. Судя по всему, перед нами – еще более дерзкий вариант и без того агрессивного кроссовера Jetour Dasheng (экспортный вариант зовется Dashing). 

Jetour X-2 и серийный Jetour Dasheng, он же Dashing (черный кроссовер)
1 / 7
Jetour X-2 и серийный Jetour Dasheng, он же Dashing (черный кроссовер)
2 / 7
Jetour X-2 и серийный Jetour Dasheng, он же Dashing (черный кроссовер)
3 / 7
Jetour X-2 и серийный Jetour Dasheng, он же Dashing (черный кроссовер)
4 / 7
Jetour X-2 и серийный Jetour Dasheng, он же Dashing (черный кроссовер)
5 / 7
Jetour X-2 и серийный Jetour Dasheng, он же Dashing (черный кроссовер)
6 / 7
Jetour X-2 и серийный Jetour Dasheng, он же Dashing (черный кроссовер)
7 / 7

Иксу достались оригинальные бампер и головная оптика, еще заменили задние фонари (между ними вдобавок появилась перемычка). Длина Dasheng/Dashing равна 4590 мм, колесная база – 2720 мм. Исходный кросс в Китае сегодня доступен с бензиновой «турбочетверкой» 1.6 (197 л.с.) и 7DCT, там также продают гибрид с установкой на основе 1.5T. Предполагается, что серийное исполнение X-2 дебютирует позже в этом году.

Что же касается России, то у нас скоро начнутся продажи того самого Dashing, а также крупного кроссовера X90 Plus. У кросса Jetour Traveller/T2 тоже есть все шансы добраться до РФ.

кроссовер Китай авторынок новинки гибридные авто Шанхайский автосалон Chery Jetour Jetour Traveler Jetour Dashing

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Обзор Tucson для бедных или Creta для богатых: обзор Hyundai Mufasa На Шанхайском автосалоне презентовали новый кроссовер Hyundai, который мог бы заменить ix35, если бы он у нас был. Впрочем, в какой-то мере он его все равно заменит: корейские модели давно з... 340 0 0 19.04.2023
Статьи / Новые авто Все потенциальные новинки 2023 года в России: гибрид, пикап и премиум под красным флагом В первой части материала о китайских новинках российского рынка мы назвали те модели, которые появятся в продаже в 2023 году почти со стопроцентной вероятностью. С момента публикации прошла... 1469 1 0 17.04.2023
Статьи / Популярные вопросы Как продать или купить автомобиль по доверенности и в чем может быть подвох Иногда в объявлениях о продаже машин встречаются фразы вроде «продается по гендоверенности», «только по генералке» или «продажа по доверенности». Стоит ли обращать внимание на такие варианты... 344 0 2 17.04.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 30 лет рабства: тест-драйв ГАЗ-53 Точнее было бы написать «тест-драйв ГАЗ-САЗ-3507 на шасси ГАЗ-53-14», но это слишком сложно. А вот просто ГАЗ-53 узнает каждый, кто успел выпить стакан  газировки за одну копейку (с сиропом... 9526 9 784 09.12.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Любителям Volvo, по цене Volvo: тест-драйв обновленной Geely Tugella Впервые с Geely Tugella мы познакомились ровно два года назад, в ноябре 2020. За эти два года флагманский кроссовер нашел свою, пусть и небольшую, аудиторию, заработал определенную репутацию... 8375 3 864 29.11.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 7226 8 9 07.04.2023
Change privacy settings