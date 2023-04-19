Новые SUV пришедшего в Россию Jetour: молодёжный X-2 и брутальный T2, который мы уже видели

Один из свежих паркетников поступит в продажу в этом году, причем объявлено, что он будет глобальным, так что шансы на его появление в РФ весьма велики. Второй же кроссовер пока представлен в виде прототипа.

Пожалуй, одной из самых зрелищных премьер марки Jetour (принадлежит компании Chery) на проходящем сейчас Шанхайском автосалоне стал рамный внедорожник T-3, о котором мы уже рассказывали. Но бренд готовится запустить в продажу и другие новинки, их тоже показали на выставке.

Итак, уже в этом году до китайских дилеров доберется пятиместный кроссовер с брутальным обликом: на родине модель известна под именем Traveller, а вот для глобальной версии выбрали индекс T2. Кстати, официально объявлено, что дебют такого SUV на «мировом» рынке также намечен на 2023-й.

Jetour Traveller, он же Jetour T2 1 / 4 Jetour Traveller, он же Jetour T2 2 / 4 Jetour Traveller, он же Jetour T2 3 / 4 Jetour Traveller, он же Jetour T2 4 / 4

Напомним, в Поднебесной первую презентацию этой модели провели еще в марте. Несмотря на весь свой «внедорожный» имидж, Jetour Traveller/T2 имеет несущий кузов. Длина модели равна 4785 мм (с учетом бокса на багажной двери), ширина – 2006 мм, высота – 1800 мм, колесная база – 2800 мм.



Jetour Traveller, он же Jetour T2 1 / 4 Jetour Traveller, он же Jetour T2 2 / 4 Jetour Traveller, он же Jetour T2 3 / 4 Jetour Traveller, он же Jetour T2 4 / 4

Китайцам кроссовер предложат с бензиновыми турбомоторами 1.5 и 2.0 (по другим данным, базовым станет 1.6T), оба сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, двухлитровому еще обещан классический восьмиступенчатый «автомат». Кроме того, на домашнем рынке будет подзаряжаемый гибрид с установкой на основе полуторалитрового турбодвигателя. У Jetour Traveller/T2 есть полный привод (с муфтой BorgWarner шестого поколения на задней оси).



Jetour Traveller, он же Jetour T2 1 / 2 Jetour Traveller, он же Jetour T2 2 / 2

Паркетник Jetour X-2 в Шанхае представлен в виде прототипа с наглухо тонированными стеклами, официальной информации об этой модели пока нет. Судя по всему, перед нами – еще более дерзкий вариант и без того агрессивного кроссовера Jetour Dasheng (экспортный вариант зовется Dashing).

Jetour X-2 и серийный Jetour Dasheng, он же Dashing (черный кроссовер) 1 / 7 Jetour X-2 и серийный Jetour Dasheng, он же Dashing (черный кроссовер) 2 / 7 Jetour X-2 и серийный Jetour Dasheng, он же Dashing (черный кроссовер) 3 / 7 Jetour X-2 и серийный Jetour Dasheng, он же Dashing (черный кроссовер) 4 / 7 Jetour X-2 и серийный Jetour Dasheng, он же Dashing (черный кроссовер) 5 / 7 Jetour X-2 и серийный Jetour Dasheng, он же Dashing (черный кроссовер) 6 / 7 Jetour X-2 и серийный Jetour Dasheng, он же Dashing (черный кроссовер) 7 / 7

Иксу достались оригинальные бампер и головная оптика, еще заменили задние фонари (между ними вдобавок появилась перемычка). Длина Dasheng/Dashing равна 4590 мм, колесная база – 2720 мм. Исходный кросс в Китае сегодня доступен с бензиновой «турбочетверкой» 1.6 (197 л.с.) и 7DCT, там также продают гибрид с установкой на основе 1.5T. Предполагается, что серийное исполнение X-2 дебютирует позже в этом году.



Что же касается России, то у нас скоро начнутся продажи того самого Dashing, а также крупного кроссовера X90 Plus. У кросса Jetour Traveller/T2 тоже есть все шансы добраться до РФ.