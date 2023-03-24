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  • Теперь официально: марка Jetour выходит на рынок РФ с кроссоверами Dashing и X90 Plus

Теперь официально: марка Jetour выходит на рынок РФ с кроссоверами Dashing и X90 Plus

24.03.2023 67 0 0

Продажи моделей бренда стартуют на российском рынке в мае. Всего в текущем году компания намерена вывести «четыре новых продукта».

Китайский производитель Chery создал марку Jetour в 2018 году: её модели рассчитаны на молодую аудиторию. В целом, проект признали успешным: в 2022-м в Китае было реализовано 180 тыс. автомобилей суббренда, что почти на 17% больше, чем годом ранее. На сегодняшний день «домашняя» линейка Jetour включает в себя кроссоверы Dasheng (на экспортных рынках – Dashing), X70, X90 и многочисленные разновидности моделей Х-серии. В дальнейшем модельный ряд пополнится за счёт нескольких новинок, в их числе брутальный SUV, которому присвоили имя Traveller.

На фото: Jetour X90 Plus

Бренд Jetour принял решение о выходе на российский рынок (отдельно от «материнской» Chery, которая уже представлена в РФ). Так, появился соответствующий официальный пресс-релиз, плюс заработал местный сайт бренда (хотя над его русификацией, пожалуй, ещё стоит поработать). Известно, что в России был создан дистрибьютор «Джетур Мотор Рус»; компания провела конференцию для первых и потенциальных дилеров: пока что сбор заявок продолжается.

Продажи моделей Jetour стартуют на российском рынке в мае, поставлять их планируется из Китая. Отметим, марка отправляет свои машины в страны Ближнего Востока, Центральной и Южной Америки, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, а также на некоторые рынки СНГ (в общей сложности более 30 стран).

На фото: Jetour Dashing

Первенцами марки на российском рынке станут кроссоверы Dashing и X90 Plus: о них мы подробно рассказывали совсем недавно, в рамках большого обзора новинок 2023 года в РФ. Jetour Dashing представляет собой переднеприводный паркетник с покатой крышей, его длина – 4590 мм. Базовая версия получила 1,5-литровый турбомотор мощностью 156 л.с., работающий в паре с «механикой». У версий побогаче этот двигатель идёт в комплекте с преселективным «роботом». Топовый вариант оснастили 197-сильным турбомотором объёмом 1,6 литра, он предлагается только с семиступенчатым «автоматом» с двумя сцеплениями.

На фото: обновлённый Jetour X70 Plus

Также в РФ в скором будущем начнутся продажи Jetour X90 Plus. У этого кроссовера традиционный кузов, три ряда сидений, его длина равна 4858 мм. Эту модель предложат с тем же 197-сильным турбомотором объёмом 1,6 литра (комплектуется 7DCT); вторым в гамме версии для российского рынка числится 2,0-литровый наддувный двигатель с отдачей в 254 л.с. (коробка передач та же).

На фото: Jetour Traveller

Как рассказали в Jetour, в текущем году компания намерена в общей сложности вывести на российский рынок «четыре новых продукта». Оставшиеся два места займут Jetour X70 и Traveller. Ранее мы рассказывали подробнее об обновлённом «икс семидесятом», который в Китае продается с прибавкой Plus (другие версии тоже в строю). Jetour показал брутальный Traveller в начале текущего месяца: это пятиместный SUV с несущим кузовом и «оквадраченным» дизайном. Как и другие модели бренда, технику он получит от Chery.

Стоит отметить, что у Chery на российском рынке на сегодняшний день есть и другие бренды. Помимо одноименного «заглавного», присутствуют Exeed, Omoda и Kaiyi, причём сборку машин последнего организовали на калининградском заводе «Автотор».

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