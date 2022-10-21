Обновлён кроссовер суббренда Chery, который может появиться в РФ: агрессивнее и мощнее

Марка Jetour была создана компанией Chery в 2018 году, она считается молодежной. Первенцем стал паркетник X70, который затем обзавелся множеством модификаций, так что сегодня это отдельное семейство. Базовый кросс пережил полноценный рестайлинг в 2020-м, получив к имени приставку Plus (дореформенный SUV, как водится в Китае, до сих пор в продаже). И вот Плюс снова доработан.

Единственная значимая внешняя обновка стандартного паркетника – радиаторная решетка с вертикальными клиньями. К слову, аналогичные полоски постепенно внедряют и на кроссы материнской Chery: например, «зубья» появились у местного Chery Tiggo 7 Plus, вдобавок грядет новый флагман. Но при этом можно выбрать паркетник Jetour и с прежней решеткой – горизонтальные плашки красуются на дорогом исполнении X70 Zhuge. А еще у фар топового варианта заменили диодную начинку. Длина паркетника – те же 4749 мм, колесная база – 2745 мм.

Слева — Jetour X70 Zhuge с прежней решеткой и новой оптикой, справа — Jetour X70 Plus с новой решеткой

Оформление интерьера тоже менять не стали, главные «фишки» — табло, состоящее из «приборки» и тачскрина мультимедийной системы (каждый дисплей диагональю 10,25 дюйма), вынесенное на двери управление электрорегулировками кресел (как у Мерседесов) и отдельный сенсорный блок «климата» с парой шайб. А вот сама мультимедиа все же модернизирована, она стала шустрее. В списке оборудования еще значатся доработанная система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.



Jetour X70 Plus

Моторная гамма расширена: теперь Jetour X70 Plus доступен не только с «турбочетверками» 1.5 (156 л.с., 230 Нм) и 1.6 (197 л.с., 290 Нм), но и с турбодвигателем 2.0, который выдает 254 л.с. и 390 Нм (топовый X70 Zhuge бывает исключительно с двухлитровым мотором; вся техника, разумеется, от Chery). Базовый полуторалитровый движок лишился вариатора, он теперь сочетается только с шестиступенчатой «механикой» и шестиступенчатой же роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Моторам 1.6T и 2.0T положена 7DCT. Привод в любом случае лишь передний.



Jetour X70 Plus

Цены пока предварительные: обновленный Jetour X70 Plus стоит 12 400 – 18 700 долларов, топ-версия X70 Zhuge обойдется в 19 500 – 23 000 долларов.



Автомобили Jetour продают и за пределами Китая, но в России они пока не представлены. «Пока» — потому что минувшим летом глава местного подразделения Chery анонсировал появление у нас еще одного суббренда, который присоединится к Exeed и Omoda. Название марки он не раскрыл, однако ранее была новость, будто материнская Чери намерена вывести Jetour на наш рынок: не исключено, что представитель российского отделения имел в виду именно этот бренд. В этом случае у X70 наряду с новейшим паркетником Jetour Dasheng есть шансы добраться до РФ.