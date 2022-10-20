Chery анонсировала новый флагманский кроссовер. Ждём Tiggo 9?

Этот крупный кроссовер Chery уже не раз попадался папарацци в Поднебесной – речь идет о замаскированных тестовых прототипах. А теперь сама марка анонсировала свой будущий SUV, правда, машина на фирменных фото все еще упакована в плотный камуфляж. Кросс известен под внутризаводским индексом T26, ему прочат статус нового флагмана Chery. Если ориентироваться на нынешнюю SUV-линейку бренда, то наиболее подходящее товарное имя – Tiggo 9. Впрочем, некоторые местные СМИ полагают, что модель не будут привязывать к серии Тигго, то есть ей могут присвоить другое название.

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Китайцы пишут, что кроссовер станет первенцем «тележки» T2X, которая в свою очередь, сделана на базе архитектуры M3X, лежащей в основе машин премиального суббренда Chery – Exeed. По предварительной информации, длина нового SUV составляет 4800 мм или чуть больше. Если данные верны, то T26 перерос нынешнего флагмана Chery – локальный Tiggo 8 Pro (4745 мм; не путать с российской Pro-версией). Хотя до Exeed VX все равно далеко (4970 мм).



Маскировочная пленка позволяет разглядеть довольно агрессивный передний бампер, а прорези на радиаторной решетке намекают на модные ныне у китайских производителей вертикальные клинья. Также кроссоверу достанутся выдвижные ручки дверей и большие колеса, задние фонари объединены черной плашкой, на которой красуется тонкая светящаяся полоска.



Внутри – давно ставшее привычным табло, усеченное рулевое колесо и необычные центральные дефлекторы обдува. Скорее всего, кроссовер будет доступен в трехрядном исполнении.



По данным местных профильных медиа, паркетник предложат с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 TGDI, знакомой по другим моделям компании. Например, на том же Chery Tiggo 8 Pro этот мотор выдает 254 л.с. и 390 Нм. Вероятно, для модели предусмотрен полный привод.

Полноценную премьеру новый кроссовер Chery должен справить до конца текущего года.

