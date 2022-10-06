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  • Большой кроссовер Exeed VX получил новую топ-версию в России: объявлена цена

Большой кроссовер Exeed VX получил новую топ-версию в России: объявлена цена

06.10.2022 374 0 0

У нового исполнения не только расширенный список оборудования, но и чуть иной дизайн экстерьера. Техника же стандартная.

 

Семиместный кросс Exeed VX (Exeed – это премиальный суббренд компании Chery) длиной 4970 мм стартовал в России под конец прошлого года, и до сих пор модель была представлена лишь в двух комплектациях – Luxury и President. Теперь же гамма расширена: в продажу поступил новый топовый вариант President Limited Edition.

Внешне самый дорогой Exeed VX отличается от прочих исполнений наличием «бронзовых» накладок на горизонтальных плашках радиаторной решетки и на заднем бампере. В том же цвете выполнены и надписи с названием марки. Кроме того, только VX President LE может быть окрашен в темно-зеленый цвет «Эмеральд». Впрочем, это не единственный оттенок в палитре – еще можно выбрать «Сагиттариус» (черный) или «Титан» (темно-серый). Кроссовер по умолчанию имеет 20-дюймовые диски (у базового Exeed VX 19-дюймовые колеса), задние стекла тонированы.

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Интерьер отделан коричневой кожей с контрастной строчкой. Список оборудования пополнили автоматическая подножка и регистратор, у кресел первого и второго рядов появился обогрев спинок. Водительское сиденье регулируется в 12 направлениях (у базового VX Luxury – в шести), также переднее пассажирское кресло теперь регулируется со стороны второго ряда. Еще обновлены USB-разъемы (к Type-A присоединился Type-C).

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Все версии Exeed VX имеют светодиодную оптику, систему стабилизации, камеры кругового обзора, панорамный люк в крыше, шесть подушек безопасности, трехзонный климат-контроль, табло («приборка» и тачскрин мультимедиа, каждый экран диагональю 12,3 дюйма), проекционный дисплей и систему мониторинга «слепых» зон. В арсенале President и President LE еще значатся адаптивный круиз-контроль, атмосферная подсветка и ионазиатор в салоне, системы автоторможения, удержания в полосе движения, помощи в пробках, распознавания дорожных знаков, автоматического переключения света фар.

Техника прежняя: в России флагман Exeed доступен с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 мощностью 249 л.с. (385 Нм), которая сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. У нас VX представлен только с полным приводом. Заявленное время разгона с места до «сотни» — 8,5 секунды, максимальная скорость – 195 км/ч.

Топовый Exeed VX President LE обойдется в 5 649 900 рублей, то есть такой кросс на 400 000 рублей дороже «просто» President. Базовый SUV по прайсу сегодня стоит 4 879 900 рублей. Все цены указаны без учета акций.

Между тем в будущем марка Exeed планирует вывести на российский рынок новый кроссовер – в Китае он зовется Yaoguang, но экспортной версии наверняка подберут другое имя.

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