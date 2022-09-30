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  • Новый кроссовер Exeed, который появится в России: официальные фото салона

Новый кроссовер Exeed, который появится в России: официальные фото салона

30.09.2022 314 0 0

Дебютным рынком для паркетника суббренда Chery станет, разумеется, родной Китай. Там модель поначалу предложат с двухлитровым турбомотором, позже подтянется гибрид.

 

Внешность нового пятиместного SUV принадлежащая компании Chery марка Exeed раскрыла в конце августа, а в начале сентября в базу китайского минпрома внесли «живые» снимки. Теперь же опубликованы свежие фирменные изображения, причем мы впервые видим интерьер серийного паркетника. Напомним, кросс «вырос» из концепта Exeed AtlantiX, в Поднебесной товарный вариант получил имя Yaoguang, но экспортной «пятидверке» наверняка подберут другое название.

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Как и снаружи, внутри кроссовер в целом повторил своего предвестника: у серийного Exeed Yaoguang аналогичные руль, двухэтажный центральный тоннель и табло. Правда, последнее состоит из двух экранов (каждый диагональю 12,3 дюйма), тогда как у шоу-кара единый дисплей. Мультимедиа – с процессором Qualcomm Snapdragon 8155, поддержкой 5G и функцией обновления «по воздуху». Управление настройками кресел по-мерседесовски вынесли на двери. Любопытно, что Exeed пока сохраняет интригу насчет интересной фишки концепта: на официальных картинках не видно, встроены ли в спинки передних сидений дисплеи.

Что же касается экстерьера, то его особенности – купеобразный кузов, безрамочная радиаторная решетка, узкие фары с «клыками» ходовых огней, выдвижные ручки дверей, раздвоенный спойлер с интегрированными стоп-сигналами и сделанные в виде единой плашки задние фонари. Для Exeed Yaoguang предусмотрены 18-, 19- или 20-дюймовые колеса.

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Длина нового кроссовера равна 4781 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1671 мм, колесная база – 2815 мм. По первому показателю Yaoguang почти совпал с нынешним Exeed TXL (длина этого кросса меньше всего на 1 мм), да и расстояние между осями у новинки лишь немногим больше (колесная база TXL – 2800 мм). При этом Exeed Yaoguang шире и ниже (показатели TXL – 1885 и 1730 мм соответственно).

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На первом этапе кросс будет доступен в Китае с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 TGDI, которая выдает 261 л.с. и 400 Нм. Мотор сочетается с классическим восьмиступенчатым «автоматом». Новинке также обещаны адаптивная подвеска, полный привод и система выбора режима движения (всего семь режимов). А позже модель получит подзаряжаемую гибридную версию, хотя подробностей об установке еще нет

Exeed Yaoguang стартует на домашнем рынке до конца текущего года. Новый паркетник также доберется до России, о чем ранее рассказали в местном офисе Exeed. Но точные сроки появления модели в РФ еще не озвучены.

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