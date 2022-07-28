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  • Chery показала необычный интерьер купеобразного кроссовера Exeed AtlantiX

Chery показала необычный интерьер купеобразного кроссовера Exeed AtlantiX

28.07.2022 331 0 0

В линейке премиального суббренда паркетник станет первой моделью с дизайном нового поколения. На домашний рынок этот SUV должен выйти до конца текущего года.

 

Свой новый кроссовер принадлежащая компании Chery марка Exeed принялась раскрывать еще в мае. С тех пор китайцы поделились и тизерами, и «чистыми» картинками, однако изображение интерьера прежде было лишь одно. Теперь же салон полностью рассекречен. Напомним, купеобразный паркетник пока находится в статусе концепта, он носит имя AtlantiX. Но уже объявлено, что кросс перевоплотится в серийную модель (она известна под внутризаводским индексом M38T), причем это будет первенец Exeed «новой волны». Ну и добавим, что премиальный бренд в портфеле Chery появился в 2018 году, на данный момент в гамму входят кроссоверы TXL (плюс его «короткая» версия), LX и VX. К слову, все эти SUV, за исключением укороченного TXL, представлены и в России, то есть и товарная версия AtlantiX вполне может добраться до нашего рынка.

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Концепту досталось гигантское табло. Аналогичное решение реализовано и на нынешних кроссоверах Exeed, но у AtlantiX это действительно один экран – диагональю 24,6 дюйма. Впрочем, местные СМИ считают, что у серийного M38T, как и у прочих актуальных SUV бренда, будет два дисплея в едином корпусе (каждый диагональю 12,3 дюйма). Другая «фишка» шоу-кара – изогнутые дисплеи, встроенные в спинки передних кресел. Хотя и это решение вряд ли перейдет на товарный паркетник. Ну и, разумеется, Exeed M38T будет иметь пятиместный интерьер с привычными сиденьями, тогда как салон AtlantiX рассчитан на четверых.

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Что же касается внешности, то прототип отличился, прежде всего, необычной головной оптикой: у кросса узкие фары и «клыки», вдобавок в передний бампер интегрировали множество диодов, которые видны лишь при включенном состоянии. Фонари сделали в виде единой плашки. Задние двери Exeed AtlantiX распахиваются против хода движения, вместо традиционных наружных зеркал установили камеры. Наконец, у кроссовера выдвижные ручки дверей. Но серийная модель, очевидно, окажется проще.

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По предварительным данным, конвейерный Exeed M38T будет доступен как только с ДВС, так и в виде гибрида. «Традиционному» кроссоверу прочат бензиновый турбомотор 2.0, еще у модели будут адаптивная подвеска и полный привод. О гибридной установке расскажут позже.

В Китае выросший из AtlantiX паркетник должен стартовать уже в этом году. Следом за M38T подтянутся и другие SUV с новым дизайном, а еще гамму Exeed пополнит электрический седан (будут и другие электрокары).

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