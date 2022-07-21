Не кроссовер, а песня: Exeed AtlantiX показал новый стиль китайского бренда

Бренд Exeed был запущен в 2018 году, сейчас в нём всего три модели, кроссоверы LX, TLX и VX, все они представлены в РФ, но у нас нет гибридных версий, которые в Китае позиционируются как отдельные модели, и 5-местной версии VX, у которой отличный от 7-местной версии дизайн.

Минувшей весной Chery провозгласила начало эпохи Exeed 2.0, в которой премиальная марка получит новый фирменный стиль и расширенный модельный ряд. Вчера Exeed представил новую матрицу продуктов, именуемую 432: она подразумевает, что в ближайшем будущем модельный ряд Exeed будет состоять из четырёх чисто бензиновых моделей, трёх гибридных и двух электрических.

Сегодня китайская пресс-служба Exeed выпустила первый официальный пресс-релиз, посвящённых концепту AtlantiX. В серийном виде эта модель обозначена заводским индексом M38T, она будет предлагаться в бензиновой и гибридной версиях, то есть из концепта, по сути, получатся две серийные новинки, вписанные в вышеозначенную матрицу 432.



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Технической информации пока немного: китайский СМИ сообщают, что чисто бензиновая версия AtlantiX/M38T получит 2,0-литровый турбомотор в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом» (какого он типа, неизвестно) и полным приводом. Эта версии имеет хорошие шансы оперативно появиться в РФ как технологический флагман Exeed. В оснащении заявлены адаптивная подвеска, высококлассная аудиосистема и даже автопилот уровня 2.9, то есть типа почти третий уровень, но с сохранением на водителе ответственности за безопасность на дороге.



Оперный театр в Гуанчжоу 1 / 2 Оперный театр в Гуанчжоу 2 / 2

Цель сегодняшней презентации — показать новый стиль марки: как утверждается, он вдохновлён оперным театром в Гуанчжоу, который спроектировала знаменитая Заха Хадид (открытие состоялось в 2010 году). Стеклянные секции здания перекликаются со светодиодными орнаментами снаружи автомобиля, а многослойные наплывы в салоне — с архитектурой главного зала театра. Между тем угловатая и размашистая передняя оптика отсылает к греческой букве Ʃ (сигма), но нам она напоминает о рестайлинговом «французе» DS 7.



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Серийный кроссовер, который должен выйти на рынок осенью, будет мало чем отличаться от концепта: интерьер слега упростится, а место камер в передний дверях займут обычные зеркала. Светодиодные художества по идее должны добраться до конвейера без купюр.



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Одной из двух электрических новинок Exeed станет крупный седан класса Tesla Model S со стремительным силуэтом, мощной силовой установкой (обещан разгон до «сотни» за 3 с) и запасом хода на одной зарядке в 700 км. Ну а второй электрической новинкой, скорее всего, окажется кроссовер.

