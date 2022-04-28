Новинки ×
  • На рынок выходит пятиместный кроссовер Exeed VX, и у него свой дизайн

На рынок выходит пятиместный кроссовер Exeed VX, и у него свой дизайн

28.04.2022 119 0 0

Большой двухрядный SUV представлен с передним или полным приводом, а двигатель у модели на домашнем рынке с недавних пор только один.

 

Флагманский кроссовер Exeed VX (бренд Exeed принадлежит компании Chery) изначально был предложен исключительно с семиместным салоном. Однако теперь гамма расширена, правда, пока только в родном Китае: там начали принимать заказы на пятиместную версию, и такой кросс отличился не только отсутствием третьего ряда – у него свой дизайн.

Более доступный SUV получил другие радиаторную решетку и передний бампер. Решетка больше, чем у трехрядного VX, и у нее вертикальные клинья вместо горизонтальных полосок, плюс меньше хрома. Также пятиместному кроссоверу достались оригинальные колеса. К слову, такому исполнению положены лишь 19-дюймовые диски, тогда как для семиместного «китайца» вдобавок предусмотрены 20-дюймовые. А еще кузов базового SUV может быть окрашен в новый темно-зеленый цвет.

Пятиместный Exeed VX
1 / 4
Пятиместный Exeed VX
2 / 4
Пятиместный Exeed VX
3 / 4
Пятиместный Exeed VX
4 / 4

Габариты прежние: длина Exeed VX равна 4970 мм, ширина – 1940 мм, высота – 1788 мм, расстояние между осями – 2900 мм. Увы, объем багажника пятиместного кроссовера компания не озвучила. Показатель семиместной модели с опущенными спинками третьего ряда – 520 литров.

В салоне иным стал центральный тоннель – он такой же, как у экспортных трехрядных SUV (в России, в том числе): вместо миниатюрного джойстика коробки установили вполне себе традиционный селектор, вдобавок пятиместный VX лишился отдельного тачпада мультимедиа-системы.

Пятиместный Exeed VX
1 / 5
Пятиместный Exeed VX
2 / 5
Пятиместный Exeed VX
3 / 5
Пятиместный Exeed VX
4 / 5
Пятиместный Exeed VX
5 / 5

Кроссовер пока предложен в единственной комплектации, в списке стандартного оборудования значатся: полностью светодиодная оптика, табло (объединенные виртуальная «приборка» и экран мультимедиа, каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма), камеры кругового обзора, автопарковщик, адаптивный круиз-контроль и система автоторможения. За доплату предусмотрены ассистент движения в пробках, системы удержания в полосе, автоматического переключения света фар и распознавания дорожных знаков.

Пятиместный Exeed VX

В Китае Exeed VX не так давно лишился базовой «турбочетверки» 1.6 TGDI (197 л.с.), так что теперь все версии оснащаются турбомотором 2.0 TGDI, который выдает 261 л.с. и 400 Нм. Двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Как и трехрядный кроссовер, новая модификация предложена на родине с передним или полным приводом. Цена переднеприводного пятиместного Exeed VX – 183 900 юаней (около 2 045 000 рублей по актуальному курсу), полноприводного – 193 900 (2 156 000 рублей). И с тех же 193,9 тыс. юаней начинается цена семиместного кроссовера с 2WD.

Семиместный Exeed VX для России
1 / 5
Семиместный Exeed VX для России
2 / 5
Семиместный Exeed VX для России
3 / 5
Семиместный Exeed VX для России
4 / 5
Семиместный Exeed VX для России
5 / 5

О планах поставлять пятиместный Exeed VX в другие страны компания Chery пока не заявляла. Трехрядный SUV на российском рынке представлен только с полным приводом, у нас модель имеет турбомотор 2.0 мощностью 249 л.с. (385 Нм).

кроссовер Китай авторынок новинки Chery Exeed Exeed VX

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Как Grand Cherokee, но гораздо оригинальнее: стоит ли покупать Dodge Durango III за 3 миллиона Любители крупных ам﻿ериканских внедорожников в России не были полностью обделены вниманием. У нас продавался и Cadillac Escalade, и Jeep Grand Cherokee, и даже Hummer H2 и H3. Однак... 1144 4 1 27.04.2022
Статьи / Авто с пробегом Renault Scenic III: неубиваемая подвеска, драгоценный ручник и турбомасложор В первой части статьи мы разбиралась, как обстоят дела с кузовом, салоном и электрикой Renault Scenic третьего поколения. Выяснилось, что по этой части «француз» не только практичен, но и... 1136 0 1 26.04.2022
Статьи / Популярные вопросы Автобус может поехать прямо: какие знаки не действуют для маршрутного транспорта В некоторых материалах, посвященных дорожным знакам, мы упоминали, что их действие не распространяется на маршрутные транспортные средства. Например, автобус при определенных условиях может... 402 0 16 25.04.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 23332 1 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 19646 21 24 02.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Купить за 180 000 и вложить 3 000 000: опыт владения Jaguar XJR 1995 года Классические старые Ягуары – одни из самых трудных в обслуживании и дорогих в содержании машин. Баснословные цены на несерьезные мелочи, крайне затрудненная диагностика любых проблем... А ор... 15834 20 13 30.12.2021
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings