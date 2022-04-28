На рынок выходит пятиместный кроссовер Exeed VX, и у него свой дизайн

Большой двухрядный SUV представлен с передним или полным приводом, а двигатель у модели на домашнем рынке с недавних пор только один.

Флагманский кроссовер Exeed VX (бренд Exeed принадлежит компании Chery) изначально был предложен исключительно с семиместным салоном. Однако теперь гамма расширена, правда, пока только в родном Китае: там начали принимать заказы на пятиместную версию, и такой кросс отличился не только отсутствием третьего ряда – у него свой дизайн.

Более доступный SUV получил другие радиаторную решетку и передний бампер. Решетка больше, чем у трехрядного VX, и у нее вертикальные клинья вместо горизонтальных полосок, плюс меньше хрома. Также пятиместному кроссоверу достались оригинальные колеса. К слову, такому исполнению положены лишь 19-дюймовые диски, тогда как для семиместного «китайца» вдобавок предусмотрены 20-дюймовые. А еще кузов базового SUV может быть окрашен в новый темно-зеленый цвет.

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Габариты прежние: длина Exeed VX равна 4970 мм, ширина – 1940 мм, высота – 1788 мм, расстояние между осями – 2900 мм. Увы, объем багажника пятиместного кроссовера компания не озвучила. Показатель семиместной модели с опущенными спинками третьего ряда – 520 литров.



В салоне иным стал центральный тоннель – он такой же, как у экспортных трехрядных SUV (в России, в том числе): вместо миниатюрного джойстика коробки установили вполне себе традиционный селектор, вдобавок пятиместный VX лишился отдельного тачпада мультимедиа-системы.

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Кроссовер пока предложен в единственной комплектации, в списке стандартного оборудования значатся: полностью светодиодная оптика, табло (объединенные виртуальная «приборка» и экран мультимедиа, каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма), камеры кругового обзора, автопарковщик, адаптивный круиз-контроль и система автоторможения. За доплату предусмотрены ассистент движения в пробках, системы удержания в полосе, автоматического переключения света фар и распознавания дорожных знаков.



Пятиместный Exeed VX

В Китае Exeed VX не так давно лишился базовой «турбочетверки» 1.6 TGDI (197 л.с.), так что теперь все версии оснащаются турбомотором 2.0 TGDI, который выдает 261 л.с. и 400 Нм. Двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Как и трехрядный кроссовер, новая модификация предложена на родине с передним или полным приводом. Цена переднеприводного пятиместного Exeed VX – 183 900 юаней (около 2 045 000 рублей по актуальному курсу), полноприводного – 193 900 (2 156 000 рублей). И с тех же 193,9 тыс. юаней начинается цена семиместного кроссовера с 2WD.



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О планах поставлять пятиместный Exeed VX в другие страны компания Chery пока не заявляла. Трехрядный SUV на российском рынке представлен только с полным приводом, у нас модель имеет турбомотор 2.0 мощностью 249 л.с. (385 Нм).

