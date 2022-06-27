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  • Обновлённый кроссовер DS 7: теперь мощнее, спортивнее и без приставки Crossback

Обновлённый кроссовер DS 7: теперь мощнее, спортивнее и без приставки Crossback

27.06.2022 326 1 0

Французская премиальная марка DS, входящая в состав корпорации Stellantis, представила рестайлинговый кроссовер DS 7. Передок получил оформление в духе последних моделей DS, салон почти не изменился, приставка Crossback у названии упразднена, а топовая гибридная версия теперь выдаёт 360 л.с.

 

DS 7 Crossback дебютировал в 2017 году как флагманская модель французского премиального бренда, отколовшегося от материнской компании Citroen в 2014 году. Отделение DS изначально было сделано для Китая, где в почёте европейский премиум, но в Поднебесной свежеиспечённая марка провалилась, спрос на локализованный на заводе Changan PSA в Шэньчжэне кроссовер DS 7 Crossback оказался ничтожным: в 2018 году, по данным ресурса CarSalesBase, продано 2244 экземпляра, в 2019-м — 834 шт., в 2020-м — 376 шт., в 2021-м — 22 шт., за первые четыре месяца это года — 2 шт.

В Европе DS 7 Crossback намного более успешен: лучшим годом для модели стал 2019-й, когда было реализовано 27 940 шт., в 2021-м кроссовер разошёлся тиражом 24 529 шт., с января по апрель этого года — 6084 шт. Для молодого премиум-бренда результаты DS 7 Crossback в Европе можно смело назвать хорошими, европейцев в этом кроссовере привлекает хороший дизайн и богатая комплектация — столь щедрой отделки кожей за свои деньги сегодня не предлагает ни один из конкурентов, причём DS в отличие от других премиум-брендов не гнушается настоящей толстой коровьей кожей и пока не шибко продвигает эко-заменители.

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Кожей обиваются даже задники кресел и нетактильные части дверных карт, плюс качественное тиснение и ровная прострочка даже на перфорированных участках — в общем, любители кожгалантереи и французской высокой моды оценили. В рестайлинговом DS 7 выбор кожи стал шире, «настраивать» интерьер под себя при оформлении заказа теперь ещё интереснее, при этом архитектура салона с 12-дюймовым экраном по центру передней панели не изменилась, графику слегка обновили.

Главные визуальные изменения — снаружи: передок получил более крупную и более угловатую радиаторную решётку в духе последних новинок DS – компактного хэтчбека DS 4 и бизнес-седана DS 9, к которому в 2020 году перешла роль флагманской модели. Между тем президент Франции по-прежнему использует в качестве официального автомобиля спецверсию DS 7 Crossback.

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Фары у обновлённого DS 7 стали уже, получили новую матричную светодиодную начинку, но лишились эффектный поворотных хрусталиков — этот недостаток должна с лихвой компенсировать новая светодиодная «вуаль» дневных ходовых огней. Корма получила новую багажную дверь с интегрированными в неё более узкими светодиодными фонарями и надписью DS Automobiles между ними — раньше там располагалась надпись Crossback (почему отказались, пресс-служба DS не сообщает). Заодно обновлён дизайн колёсных дисков (19 либо 21-дюймовые).

Линейка силовых агрегатов принципиально не изменилась, но версии с 2,0-литровым турбодизелем (180 л.с.) больше нет — на солярке предлагается только версия с 1,5-литровым мотором мощностью 130 л.с. (разумеется, с впрыском мочевины). Чисто бензиновые версии в Европе и вовсе теперь недоступны, но будут предлагаться за её пределами — 1,2 л (130 л.с.) и 1,6 л (215 либо 225 л.с.).

В Европе основная ставка теперь делается на plug-in гибридные версии E-Tense, их у обновлённого DS 7 три, все сделаны на базе 1,6-литрового бензинового турбомотора и 8-ступенчатого гидромеханического «автомата». Переднеприводная версия E-Tense 225 имеет единственный электромотор на передней оси и выдаёт максимальные 225 л.с., а у полноприводной 300-сильной версии E-Tense 300 задние колёса вращает собственный, второй электромотор.

Версии E-Tense 360 прежде в гамме не было — здесь совокупная отдача системы увеличена до 360 л.с., до 100 км/ч такой кроссовер разгоняется за 5,6 с (E-Tense 300 — за 5,9 с). Вдобавок топ-версия E-Tense 360 может похвастать прокачкой от спортивного подразделения DS Performance: подвеска имеет особые настройки, дорожный просвет уменьшен на 15 мм, колея передних колёс расширена на 24 мм, задних — на 10 мм, установлены более мощные передние тормоза с 360-миллиметровыми дисками.

Все гибриды получили новую литий-ионную батарею с увеличенной с 13,2 до 14,2 кВт·ч ёмкостью, запас хода на электротяге вырос до 65 км (раньше было около 50 км).

Для DS 7 по-прежнему доступна проактивная подвеска, регулирующая жёсткость амортизаторов на основе картинки с фронтальной камеры — характер дорожного покрытия и возможных препятствий анализирует искусственный интеллект. Адаптивный круиз-контроль стал умнее и дополнился пробочным режимом — машина сама возобновит движение после остановки. За водителем при этом следят сразу две камеры и дадут сигнал тревоги, если он вдруг уснёт за рулём.

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В Европе приём заказов на обновлённый DS 7 начнётся в июле, живые машины появятся у дилеров в сентябре, цены пока не объявлены. Прежде у Stellantis были планы вывести DS 7 на российский рынок вместе с полноценным дебютом самой марки, но в свете начавшихся в феврале известных геополитических событий об этих планах, очевидно, можно забыть.

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1 комментарий
27.06.2022 23:21
Svyatoslav Taschin

чем-то по дизайну китайцев напоминает. реально есть схожие черты с иксидом..

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