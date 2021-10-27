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  • Кризис французского люкса: DS останется в Китае, но придётся почти всё начинать с нуля

Кризис французского люкса: DS останется в Китае, но придётся почти всё начинать с нуля

27.10.2021 490 1 0

За предыдущее десятилетие французская премиальная марка DS не добилась сколь-нибудь заметных успехов на китайском рынке, несмотря на наличие локального производства и эксклюзивных моделей, созданных специально для Поднебесной.

 

Марка DS, по сути, создавалась специально для Китая: именно здесь в 2014 году впервые появились модели без эмблем и шильдиков Citroen. До того DS числилась суббрендом внутри Citroen и использовалась для маркировки премиальных моделей «двойного шеврона». В Европе DS откололась от Citroen лишь год спустя — в 2015-м.

DS 5LS
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DS 5LS
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DS 5LS
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2014-й стал также оказался лучшим с точки зрения продаж годом для DS в Китае: тогда, по данным ресурса CarSalesBase, марка реализовала здесь 26 008 автомобилей и казалось, что в следующие годы спрос будет только расти. Специально для Китая тогдашняя Groupe PSA (ныне Stellantis) запустила в 2014 году две эксклюзивные модели на компактной платформе PF2 — седан DS 5LS и кроссовер DS 6, их производство было налажено на созданном в 2011 году совместном предприятии Changan PSA (сокращённо CASPA) в Шэньчжэне мощностью 200 тысяч машин в год.

DS 6
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DS 6
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DS 6
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В 2015 году линейку китайских DS пополнил компактный хэтчбек DS 4S на той же платформе PF2, а ещё на заводе CASPA были локализованы более крупный глобальный хэтчбек DS 5 с однообъёмным профилем (платформа PF2) и флагманский кроссовер DS 7 (платформа EMP2).

Увы, расширение модельной гаммы не дало желаемого эффекта: в 2015-м году продажи DS в Китае снизились до 21 451 шт., в 2016-м — до 16 156 шт., в 2017-м — до 5847 шт., в 2018-м — до 3867 шт., в 2019-м — до 1254 шт. Глядя на такие плачевные показатели, руководство Groupe PSA осенью 2019 года приняло решение ликвидировать совместное предприятие с Changan, завод CASPA в начале 2020-го отошёл китайской Baoneng Group, которой принадлежит автомобильная марка Qoros, но при этом он продолжил собирать по контакту модели DS.

DS 4S
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DS 4S
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DS 4S
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В ковидном 2020-м марка DS реализовала в Китае только 427 автомобилей, за первые три квартала 2021-го — 1178. Все машины на платформе PF2 уже отправлены в отставку, сейчас китайская линейка DS состоит всего из трёх глобальных моделей: кроссоверов DS 3, DS 7 и флагманского седана DS 9, причём DS 9 собирается только в Шэньчжэне и отсюда поставляется в том числе в Европу, а младший кроссовер DS 3 — импортный (французской сборки) и потому в статистику китайского авторынка не попадает.

Вчера Reuters со ссылкой на управляющего директора DS Беатрис Фуше сообщил, что премиальная марка, несмотря на плохую статистику продаж, продолжит работать в Китае, и сейчас разрабатывается новая стратегия развития, которая будет оглашена в начале 2022 года.

Летом корпорация Stellantis, образованная в начале этого года в результате слияния Groupe PSA и Fiat Chrysler Automobiles, представила грандиозный план электрификации своих 14 брендов. Марка DS полностью переключится на электромобили в 2014 году и, очевидно, именно с «электричками» руководство Stellantis связывает надежды на успех DS не только в Китае, но и в Европе, где коммерческие показатели марки пока тоже довольно скромные: с января по сентябрь этого года реализовано менее 32 тысяч автомобилей. Возможно, в Китае у DS вновь появятся эксклюзивные модели, созданные в партнёрстве с Foxconn, о котором было объявлено в мае этого года.

На российский рынок марка DS так и не вышла, хотя планы такие были, а в свете довольно скорого полного перехода на электромобили дебют в России, скорее всего, уже не имеет смысла.

Китай авторынок бизнес DS

 

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1 комментарий
27.10.2021 13:03
Komarov Vitaliy

Адьёс, DS.

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