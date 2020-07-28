Не оправдавший надежд Chery бренд Qoros выпустил новый кросс. В планах и другие модели

Первая за последние четыре года новая модель Qoros стартует на домашнем рынке в августе. Для паркетника заявлены два турбомотора, привод же, скорее всего, только передний.

Историю бренда Qoros мы рассказывали в апреле, когда китайцы поделились парой изображений своей новинки – пятиместного кроссовера Qoros 7. Напомним вкратце. В 2007-м Chery и фирма Kenon (подразделение израильского холдинга Israel Corporotaitn) основали компанию Chery Quantum Automotive Corporation, которая через четыре года превратилась в Qoros. На эту марку возлагались большие надежды, но та их не оправдала, на рынке Корос провалился. В результате, контрольный пакет акций выкупил китайский концерн Baoneng Group, однако и с новым владельцем дела в гору так и не пошли. Исправить ситуацию призван тот самый паркетник Qoros 7 – это первая новая модель марки за последние четыре года, она присоединится к кроссу Qoros 5, седану и хэтчу Qoros 3, разработанным еще под крылом Chery. Накануне состоялась онлайн-презентация «семерки», старт продаж запланирован на конец августа.

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В Qoros об этом не распространяются, но, судя по всему, за основу для Qoros 7 взяли «пятерку»: не считая капота, профиль у машин совпадает. При этом новый кросс чуть крупнее, его длина равна 4679 мм, ширина – 1897 мм, высота – 1679 мм, колесная база – 2720 мм. Габариты Qoros 5: 4600/1869/1676 мм, расстояние между осями – 2710 мм. В компании подчеркивают, что облик новинки выполнен по мотивам концепта Qoros Mile II, дебютировавшего в 2019-м на Шанхайском автосалоне. Но с прототипом кросс роднят разве что растущие из фар клыки.



Внутри о «пятерке» уже ничего не напоминает, салон у Qoros 7 свой, главная «фишка» – мультимедийная система с вертикальным сенсорным экраном диагональю 14,6 дюйма (это не рекордный показатель – у Tesla Model S, например, 17-дюймовый дисплей). Также кроссовер получил сделанную в виде отдельного планшета виртуальную «приборку», усеченное трехспицевое рулевое колесо, двухэтажный центральный тоннель и панорамную крышу.

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Паркетник предложат с двумя моторами на выбор – это бензиновые «турбочетверки» 1.6 и 1.8 мощностью 204 и 231 л.с. соответственно (280 и 300 Нм). В Qoros двигатели называют новыми. Кроссовер Qoros 5 тоже оснащается турбомотором 1.6, но он выдает 156 л.с. (210 или 230 Нм, в зависимости от коробки) или 197 л.с. (290 Нм, самый мощный вариант предусмотрен для «оспортивленного» Qoros 5S). О коробках «семерки» пока умолчали. Qoros 5 доступен с шести- или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, а также с 6МКП. Полного привода у младшего SUV нет, для Qoros 7 версия 4WD, судя по отсутствию соответствующего шильдика, тоже не предусмотрена.



Цены назовут 27 августа. Кроссовер Qoros 5 сегодня стоит от 138 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 419 000 рублей по текущему курсу.



В Qoros обещают и другие новые модели, в их числе электрокары и минивэн. Впрочем, появление этих машин, видимо, будет зависеть от того, сможет ли Qoros 7 привлечь покупателей.