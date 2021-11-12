Aurus по-французски: растянутый DS 7 Crossback в броне для Эмманюэля Макрона

Французский президент должен ездить на французской машине, но моделей полноценного представительского класса Республика сейчас не производит, поэтому приходится модифицировать относительно массовые и недорогие исходники. Действующий президент Макрон на днях получил новую версию кроссовера DS 7 Crossback под названием Elysee с увеличенной на 200 мм колёсной базой.

В мае 2017 года во время своей инаугурации на должность президента Франции Эмманюэль Макрон ездил по Парижу на тогда совсем ещё свежем кроссовере DS 7 Crossback в спецверсии Presidentiel, главное отличие которой от стоковой машины состояло в сдвижной матерчатой крыше — она позволила Макрону стоять в кроссовере во время поездки во весь рост и махать ручкой гражданам

DS 7 Crossback Presidentiel

Теперь на излёте первого президентского срока Макрон получил новый, куда более серьёзно модифицированный кроссовер той же модели, этой спецверсии дали имя Elysee. За основу взята стоковая plug-in гибридная модификация E-Tense 4x4 300, последняя цифра указывает на пиковую мощность силовой установки в лошадиных силах. При этом с разряженной батареей (ёмкость — 13,2 кВт·ч) трёхсот «лошадей» у кроссовера не будет, машину будет тащить на себе 200-сильный 1,6-литровый бензиновый турбомотор.



DS 7 Crossback Elysee

Пресс-служба корпорации Stellantis, которой принадлежит марка DS, не сообщает о каких-либо изменениях в технической начинке Elysee по сравнению со стоковым кроссовером, то есть их либо нет, либо они засекречены. Зато известно, что кроссовер стал длиннее на 200 мм (габаритная длина — 4790 мм) благодаря вставке за центральными стойками кузова, которая позволила увеличить пространство для ног французского лидера до 545 мм — не Майбах, конечно, но жить можно.



Вместо стандартного заднего дивана в президентском кроссовере установлены два раздельных кресла и высоким центральным тоннелем, на котором разместилась беспроводная зарядка для смартфона и сенсорный пульт управления светом и подогревом/вентиляцией сидений. Индивидуальный блок управления микроклиматом закреплён на потолке. На спинке переднего пассажирского кресла установлен мультимедийный монитор.



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Люка и складной крыши в версии Elysee нет, потому что она бронированная и не предназначена для выставления президента на показ. Класс бронирования не указан, но толщина стёкол даёт основание предполагать, что, по крайней мере, от лёгкого стрелкового оружия Макрон и его попутчики будут защищены.



DS 7 Crossback Elysee выкрашен в традиционный для машин президентского кортежа Франции чернильно-синий цвет Ink Blue, такой же цвет имеют 20-дюймовые колёсные диски особого дизайна. В радиаторную решётку вмонтированы спецсигналы, в передние крылья — выдвижные флагштоки. Вдобавок президентская машина внутри и снаружи отмечена литерами RF, которые расшифровываются как République Française, то есть Французская Республика.



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Впервые Макрон выехал в свет на новой машине вчера, 11 ноября, когда во Франции отмечали день подписания Компьенского перемирия, положившего конец Первой мировой войне.



Пытливый читатель спросит, а почему же Макрону не подогнали спецверсию куда более представительного на вид седана DS 9? Полагаем, дело в том, что эту модель выпускают исключительно в Китае и по соображениям престижа для президентского гаража нужна была машина родной, французской сборки, в этом смысле DS 7 Crossback — лучшее, из того, что есть.

Добавим, что в Европе сейчас DS 7 Crossback — самая востребованная модель французской премиальной марки: за первые три квартала этого года, по данным аналитического агентства JATO Dynamics, реализовано 18 403 экземпляра, что на 11% больше, чем в январе-сентябре 2020-го. В ближайшие месяцы будет представлена рестайлинговая версия кроссовера, и новый президент Франции, которого изберут в апреле следующего года, наверняка получит обновлённый вариант. Будет ли это Макрон или другой человек, предсказать сложно, так как выборы в RF — совсем не то же самое, что выборы в РФ.

