Французы готовятся к презентации обновлённого DS 7 Crossback: первое изображение

Изначально, с 2009 года, DS являлся премиальным суббрендом Citroёn, однако в 2014-ом он стал отдельной маркой в составе некогда существовавшей группы PSA. Напомним, в текущем году она объединилась с концерном FCA, что стало причиной появления на глобальном авторынке очередного автогиганта, ему дали название Stellantis. Бренд DS продолжает оставаться на плаву в Европе, хотя в «ковидном» 2020-ом его продажи, конечно, «просели»: дилеры в общей сложности реализовали 43 597 машин, что на 17% меньше, чем годом ранее. За первые семь месяцев текущего года клиенты купили 25 934 шт. (на 3,4% больше, чем в январе-июле 2020-го).
Одной из популярных моделей бренда остаётся DS 7 Crossback. Паркетник вышел на старосветский рынок в 2017-ом. По итогам кризисного прошлого года показатели автомобиля в этом регионе сократились до 24 087 экземпляров, что на 13,8% меньше, чем годом ранее. В 2021 году результаты повысились: всего клиенты за первые семь месяцев купили 14 806 единиц (на 6,8% больше, чем в январе-июле прошлого года).
Компания DS сейчас готовит обновлённую версию кроссовера: её французы намерены представить в 2022-ом, предположительно, во втором полугодии. Позже в том же году модель доберётся до дилеров. Официальной информации о том, как именно изменится внешность паркетника, пока нет. Так что у художников есть возможность пофантазировать об экстерьере будущей новинки.
Свой вариант видения внешности «посвежевшего» DS 7 Crossback предложил дизайнер испанского издания motor.es. Вероятно, большая часть изменений придётся на переднюю часть автомобиля. Судя по рендеру, у модели будет полностью светодиодная головная оптика более узкой формы (фары лишились хромированной окантовки в нижней части). Передний бампер стал крупнее, в него интегрировали «изгибы» дневных ходовых огней. А «противотуманки» теперь входят в «основные» фары. Ожидается, что в оформлении кормы станет меньше хромированных элементов.
Официальных изображений интерьера новинки французского премиального бренда пока нет. Предполагается, что в отделке салона обновлённого кроссовера будут использоваться иные материалы, у тачскрина более современной информационно-развлекательной системы окажется выше разрешение, кроме того, в комплекс систем безопасности войдут новые водительские ассистенты.
Предполагается, что моторная гамма претерпит немного изменений. По предварительным данным, только подключаемые гибриды ждёт ряд доработок, которые позволят обеспечить автомобилям больший запас хода при движении в чисто электрическом режиме (вероятно, они получат аккумуляторы увеличенной ёмкости). Скорее всего, Stellantis преследует такую цель, чтобы снизить совокупный уровень средних выбросов по концерну в целом.
Напомним, ещё в начале текущего года стало известно о стратегии нового автогиганта по отношению к таким брендам, как DS, Alfa Romeo и Lancia. Сообщалось, что их новинки планируется разрабатывать вместе, но отдельно от масс-маркета (то есть от таких марок как Citroen, Fiat, Jeep, Opel и Peugeot).
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