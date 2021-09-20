Французы готовятся к презентации обновлённого DS 7 Crossback: первое изображение

Изначально, с 2009 года, DS являлся премиальным суббрендом Citroёn, однако в 2014-ом он стал отдельной маркой в составе некогда существовавшей группы PSA. Напомним, в текущем году она объединилась с концерном FCA, что стало причиной появления на глобальном авторынке очередного автогиганта, ему дали название Stellantis. Бренд DS продолжает оставаться на плаву в Европе, хотя в «ковидном» 2020-ом его продажи, конечно, «просели»: дилеры в общей сложности реализовали 43 597 машин, что на 17% меньше, чем годом ранее. За первые семь месяцев текущего года клиенты купили 25 934 шт. (на 3,4% больше, чем в январе-июле 2020-го).



На фото: DS 7 Crossback E-Tense 4×4 Rivoli

Одной из популярных моделей бренда остаётся DS 7 Crossback. Паркетник вышел на старосветский рынок в 2017-ом. По итогам кризисного прошлого года показатели автомобиля в этом регионе сократились до 24 087 экземпляров, что на 13,8% меньше, чем годом ранее. В 2021 году результаты повысились: всего клиенты за первые семь месяцев купили 14 806 единиц (на 6,8% больше, чем в январе-июле прошлого года).



Компания DS сейчас готовит обновлённую версию кроссовера: её французы намерены представить в 2022-ом, предположительно, во втором полугодии. Позже в том же году модель доберётся до дилеров. Официальной информации о том, как именно изменится внешность паркетника, пока нет. Так что у художников есть возможность пофантазировать об экстерьере будущей новинки.



Рендер обновлённого DS 7 Crossback

Свой вариант видения внешности «посвежевшего» DS 7 Crossback предложил дизайнер испанского издания motor.es. Вероятно, большая часть изменений придётся на переднюю часть автомобиля. Судя по рендеру, у модели будет полностью светодиодная головная оптика более узкой формы (фары лишились хромированной окантовки в нижней части). Передний бампер стал крупнее, в него интегрировали «изгибы» дневных ходовых огней. А «противотуманки» теперь входят в «основные» фары. Ожидается, что в оформлении кормы станет меньше хромированных элементов.

Официальных изображений интерьера новинки французского премиального бренда пока нет. Предполагается, что в отделке салона обновлённого кроссовера будут использоваться иные материалы, у тачскрина более современной информационно-развлекательной системы окажется выше разрешение, кроме того, в комплекс систем безопасности войдут новые водительские ассистенты.



На фото: салон DS 7 Crossback E-Tense 4×4 Rivoli

Предполагается, что моторная гамма претерпит немного изменений. По предварительным данным, только подключаемые гибриды ждёт ряд доработок, которые позволят обеспечить автомобилям больший запас хода при движении в чисто электрическом режиме (вероятно, они получат аккумуляторы увеличенной ёмкости). Скорее всего, Stellantis преследует такую цель, чтобы снизить совокупный уровень средних выбросов по концерну в целом.



Напомним, ещё в начале текущего года стало известно о стратегии нового автогиганта по отношению к таким брендам, как DS, Alfa Romeo и Lancia. Сообщалось, что их новинки планируется разрабатывать вместе, но отдельно от масс-маркета (то есть от таких марок как Citroen, Fiat, Jeep, Opel и Peugeot).

