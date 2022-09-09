Новый кроссовер Exeed, который приедет в Россию: фото и подробности

На первом этапе паркетник премиального суббренда компании Chery предложат с двухлитровой «турбочетверкой», позже появится гибрид. Дебютным рынком для модели станет, конечно, родной Китай, затем новинку отправят на экспорт, в том числе, и в РФ.

Пару фирменных изображений своего нового SUV марка Exeed распространила в конце августа, а теперь в базу минпрома КНР внесли «живые» фото, кроме того, стали известны основные характеристики. Этот паркетник «вырос» из концепта Exeed AtlantiX, в Поднебесной товарная модель получила имя Yaoguang (внутризаводский индекс M38T), но экспортному варианту наверняка подберут другое название. Ну и напомним, что бренд Exeed в портфеле фирмы Chery появился в 2018 году, он считается премиальным, в линейку также входят кроссоверы TXL (плюс его «короткая» версия), LX и VX. А кроссовер Yaoguang является первенцем «новой волны» марки.

Длина паркетника равна 4781 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1671 мм, колесная база – 2815 мм. По первому показателю Yaoguang почти повторил нынешний Exeed TXL (длина этого кросса меньше всего на 1 мм), да и расстояние между осями у новинки лишь немногим больше (колесная база TXL – 2800 мм). Но Exeed Yaoguang шире и ниже (показатели TXL – 1885 и 1730 мм соответственно). Если же сравнивать с моделями более именитых брендов, то оба «китайца» недалеко ушли от, например, Kia Sorento.



Особенности дизайна экстерьера Exeed Yaoguang – купеобразный кузов, безрамочная радиаторная решетка, узкие фары с «клыками» ходовых огней, выдвижные ручки дверей, сделанные в виде единой плашки задние фонари и раздвоенный спойлер с интегрированными стоп-сигналами. Для нового паркетника предусмотрены 18-, 19- или 20-дюймовые колеса (у TXL 20-дюймовых дисков нет).



Интерьер серийного SUV еще не показали, при этом ранее компания заявила о том, что модель получит табло, состоящее из виртуальной «приборки» и тачскрина мультимедийной системы, каждый экран – диагональю 12,3 дюйма (у концепта единый дисплей на 24,6 дюйма). Мультимедиа – с процессором Qualcomm Snapdragon 8155, поддержкой 5G и функцией обновления «по воздуху». У шоу-кара AtlantiX еще есть интересная «фишка» — изогнутые дисплеи, встроенные в спинки передних сидений. Но на данный момент неизвестно, досталось ли такое решение товарному Yaoguang.



Двигатель в документах сертификационного органа пока один – это бензиновая «турбочетверка» 2.0 TGDI, которая выдает 261 л.с. и 400 Нм. Мотор сочетается с классическим восьмиступенчатым «автоматом». Новинке также обещаны адаптивная подвеска, полный привод и система выбора режима движения (всего семь режимов). А позже у модели появится подзаряжаемая гибридная версия, но подробностей об установке еще нет.



Полноценную премьеру Exeed Yaoguang в Китае проведут в ближайшее время, на домашний рынок кроссовер выйдет до конца текущего года. А затем кроссовер доберется до России, о чем ранее официально заявили в местном офисе Exeed.

