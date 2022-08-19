Кроссовер Jetour Dasheng от Chery стартует с привлекательными ценами. Ждём в России?

На данный момент новый паркетник предложен на родине только с турбомотором 1.6, позже гамму расширят. У модели довольно агрессивный облик и лаконичный салон. А еще у нее есть шанс добраться до РФ.

Выросший из концепта Jetour X пятиместный кроссовер Dasheng принадлежащая компании Chery марка полностью раскрыла в июне, а теперь в Поднебесной оглашен прайс-лист: цены оказались привлекательными, правда, они еще предварительные, но на деле это означает, что в реальности модель может оказаться даже чуть дешевле. Впрочем, к ценнику вернемся позже. Пока же еще раз рассмотрим новинку и пробежимся по оснащению. Ну и напомним, что бренд Jetour в портфеле Chery появился в 2018 году, он оказался весьма успешным, а паркетник Dasheng стал его первой моделью «новой волны».

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Jetour Dasheng достались двухэтажная диодная головная оптика (сверху расположены ходовые огни, ниже идут блоки основных фар), безрамочная радиаторная решетка и выдвижные ручки дверей, задние фонари сделали в виде «игреков». Модели положены 18-, 19- или 20-дюймовые колеса. По своим габаритам кросс сопоставим с Toyota RAV4: длина «китайца» равна 4590 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1685 мм, колесная база – 2720 мм.



Интерьер получился лаконичным, тут двухспицевое рулевое колесо, «парящий» центральный тоннель и мультимедийная система с прилепленным к передней панели тачскрином. Топовый кросс имеет планшет диагональю 15,6 дюйма, у остальных версий экран на 12,8 дюйма. Еще один экран (8”) расположен перед водителем, а за доплату предусмотрен проекционный дисплей. Управление трансмиссией возложено на подрулевой рычажок. У дорогих версий также есть небольшие экранчики на передних дверях (они отображают температуру), переднее пассажирское кресло с выдвижной подставкой для ног и отдельная кнопка Sport на руле, активирующая соответствующий режим. В арсенале Dasheng еще значится система распознавания лиц. К слову, электроника — от компании Huawei.



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На данный момент кроссовер доступен в Китае только с одним мотором – это бензиновая «турбочетверка» 1.6 TGDI мощностью 197 л.с., она сочетается лишь с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Позже появятся версии со 156-сильным турбомотором 1.5 TCI («механика» или 6DCT) и гибрид с установкой на основе полуторалитрового же двигателя. «Традиционные» кроссоверы исключительно переднеприводные, у гибридного SUV, возможно, есть вариант 4WD. Вся техника, разумеется, от Chery.



Сейчас Jetour Dasheng стоит от 99 900 до 131 900 юаней, что эквивалентно примерно 880 000 – 1 165 000 рублей по актуальному курсу. Для сравнения, за более компактный паркетник Hyundai ix25 (так в КНР зовется Creta) сегодня просят минимум 105 800 юаней (934 000 рублей).

Между тем накануне глава российского офиса Chery во время пресс-конференции, посвященной тому, что компания стала партнером футбольного клуба «Спартак», анонсировал появление в РФ некого нового суббренда, который присоединится к Exeed и Omoda. Название марки он не раскрыл, однако еще в июле была новость, будто материнская Чери намерена вывести марку Jetour на наш рынок: не исключено, что представитель российского отделения имел в виду именно этот бренд. В этом случае у свежего кросса Dasheng есть шанс добраться до нашей страны.

