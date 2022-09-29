Кроссовер Chery Tiggo 7 Plus с агрессивным обликом и новым салоном: не только гибрид

По предварительным данным, преобразившийся «традиционный» SUV будет доступен исключительно с мощным турбомотором 1.6, тогда как для дореформенной модели еще предусмотрен полуторалитровый движок.

Минувшим летом компания Chery представила в Китае подзаряжаемый гибрид Tiggo 7 Plus DP-i с довольно агрессивным обликом и переделанным интерьером. Тогда считалось, что такой дизайн будет эксклюзивным для гибридного паркетника. Теперь же выяснилось, что аналогичные доработки получил и «традиционный» SUV. Местные профильные СМИ полагают, что это рестайлинг чисто бензинового Chery Tiggo 7 Plus, который в китайской гамме марки появился всего год назад (в РФ такую модификацию не продают). Впрочем, не исключено, что кросс дополнит семейство – дореформенному Плюсу в этом случае придумают какую-нибудь новую приставку.

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Новые фары, радиаторная решетка с вертикальными клиньями и задний бампер с крупными сдвоенными патрубками выпускной системы перешли на бензиновый Tiggo 7 Plus с гибрида без изменений. А вот передний бампер чуть модернизировали: у «традиционного» кросса оригинальные диодные секции ходовых огней. Если сравнивать с прошлогодним Плюсом, то иными еще стали задние фонари – у них появились «прозрачные» секции, вдобавок на объединяющей оптику плашке теперь красуется надпись с названием марки.



Новый бензиновый Chery Tiggo 7 Plus

Новый Chery Tiggo 7 Plus на 20 мм шире (теперь 1862 мм) и на 51 мм ниже (1695 мм) дореформенного кроссовера, длина (4500 мм) и колесная база (2670 мм) прежние.



Внутри бензиновый паркетник тоже повторил гибрид, разница лишь в материалах отделки. Если сравнивать с дорестайлинговым Плюсом, то заменили табло, хотя «приборка» и экран мультимедиа-системы больше не стали (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма), также кросс получил новые карты дверей, руль и центральный тоннель. Крупного сенсорного блока управления «климатом» с шайбами больше нет, вместо него – узкая сенсорная же полоска под дефлекторами обдува.

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Китайцы пишут, что обновленный Chery Tiggo 7 Plus будет доступен только с бензиновой «турбочетверкой» 1.6 мощностью 197 л.с. (290 Нм), которая работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Дореформенному Плюсу еще положен турбомотор 1.5 (156 л.с., 230 Нм) в сочетании с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. Ну а гибрид имеет установку с турбодвижком 1.5, тяговым электродвигателем и мотор-генератором, совокупная отдача – 326 л.с. и 510 Нм. Привод же в любом случае исключительно передний.



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На домашний рынок чисто бензиновый новый Tiggo 7 Plus выйдет до конца текущего года. Об экспортных поставках Chery пока не сообщала.

