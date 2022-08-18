Гибридные авто ×
  • Кроссовер Chery Tiggo 7 Pro получил новую топ-версию с салоном, как у Omoda C5

Кроссовер Chery Tiggo 7 Pro получил новую топ-версию с салоном, как у Omoda C5

18.08.2022 278 0 0

От прочих «семерок» новое исполнение также отличилось дизайном экстерьера и начинкой. На домашний рынок такой SUV должен выйти в ближайшее время.

 

В начале августа компания Chery анонсировала в Китае подзаряжаемую гибридную версию паркетника Tiggo 7 (в РФ «традиционный» кросс носит приставку Pro), распространив несколько эскизов и фото замаскированного тестового прототипа. Теперь же опубликованы полноценные фирменные изображения. Напомним, на родине марки у «семерки» несколько модификаций, между собой они отличаются в основном дизайном. А за основу для PHEV взяли кросс Chery Tiggo 7 Plus, который в Поднебесной продают с осени прошлого года. Ну и, как водится, у гибрида тоже оказались свои особенности.

Chery Tiggo 7 Plus PHEV
1 / 3
Chery Tiggo 7 Plus PHEV
2 / 3
Chery Tiggo 7 Plus PHEV
3 / 3

У Chery Tiggo 7 Plus PHEV оригинальное оформление передка: кросс обрел радиаторную решетку с вертикальными клиньями и новые фары, а в новом же бампере появились вставки с «точками» (скорее всего, они светятся). Картинок с кормой еще нет, впрочем, судя по снимкам предсерийного образца, сзади гибрид повторяет стандартный Плюс, разве что надпись с названием марки перенесли на объединяющую задние фонари красную плашку.

Chery Tiggo 7 Plus PHEV
1 / 3
Chery Tiggo 7 Plus PHEV
2 / 3
Chery Tiggo 7 Plus PHEV
3 / 3

Интерьер новый, и он почти такой же, как у свежего паркетника Chery Omoda 5 (в РФ Omoda стала отдельной маркой, а кросс к нам приедет под именем C5). Так, Tiggo 7 Plus PHEV достались аналогичные многослойная передняя панель, руль, центральный тоннель, карты дверей и табло (чисто бензиновый Плюс тоже имеет объединенные виртуальную «приборку» и тачскрин мультимедиа-системы, но у них иной корпус). Под центральными дефлекторами обдува расположена сенсорная полоска, на которую вывели управление «климатом», еще у гибрида «спортивные» кресла. Наконец, в стойку лобового стекла встроена камера, то есть Tiggo 7 Plus PHEV обрел систему распознавания лиц и мониторинга состояния водителя.

Исходный Chery Tiggo 7 Plus для Китая. На родине «традиционному» кроссоверу положены турбомоторы 1.5 и 1.6
1 / 3
Исходный Chery Tiggo 7 Plus для Китая. На родине «традиционному» кроссоверу положены турбомоторы 1.5 и 1.6
2 / 3
Исходный Chery Tiggo 7 Plus для Китая. На родине «традиционному» кроссоверу положены турбомоторы 1.5 и 1.6
3 / 3

О технике компания Chery пока не рассказала. Китайские СМИ полагают, что установка – как у гибридного кроссовера Chery Tiggo 8: в ее состав входят бензиновая «турбочетверка» 1.5, пара электродвигателей и трансмиссия DHT (Dedicated Hybrid Transmission). Совокупная отдача такой «восьмерки» — 326 л.с. и 565 Нм.

В Китае Tiggo 7 Plus PHEV стартует уже в этом году, позже модель может появиться и в других странах. По крайней мере, Chery Tiggo 8 PHEV уже отправился в Бразилию, более того, в следующем году бензоэлектрическую «восьмерку» планируют привезти и в Россию. А это значит, что у гибридной «семерки» тоже есть шансы добраться до РФ.

кроссовер Китай авторынок новинки гибридные авто Chery Chery Tiggo 7

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели С 4 цилиндрами медленно, а с V6 дорого: стоит ли покупать Opel Antara за 1,2 миллиона рублей Недавно мы в очередной раз убедились, что за популярность модели приходится платить: например, десятилетний Nissan Qashqai сегодня стоит миллион и больше – столько же, сколько за новый проси... 1615 1 2 16.08.2022
Статьи / Популярные вопросы Где и как можно ездить на мопедах, скутерах и электросамокатах, а что им запрещено Мощные электросамокаты, которых становится все больше, возродили в умах пешеходов и водителей вопрос: за что их можно ненавидеть официально, а за что только лично? Иными словами, где они мог... 753 1 13 15.08.2022
Статьи / Близко и дешевле: какие новинки, не попавшие в Россию, можно купить за рубежом Было бы не совсем правильно утверждать, что текущий год должен был стать очень богатым на премьеры, но кое-что новое появиться должно было обязательно. И некоторые производители уже начали п... 2459 6 33 15.08.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 16107 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 11548 5 20 14.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Несущий кузов, 8,5 с до сотни и 28 л на 100 км: опыт владения Dodge Coronet Super Bee 1969 Американские масл-кары в нашей стране знают в основном по паре-тройке массовых, раскрученных в кино моделей. Однако это лишь небольшая часть огромного сегмента машин 60-70-х, большинство из... 8483 2 23 24.03.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings