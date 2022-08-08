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  • На подходе новая версия Chery Tiggo 7 Pro: не только свой дизайн, но и другая начинка

На подходе новая версия Chery Tiggo 7 Pro: не только свой дизайн, но и другая начинка

08.08.2022 447 0 2

Паркетник превратится в подзаряжаемый гибрид. На домашний рынок такая «семерка» выйдет до конца текущего года, позже новую версию наверняка отправят на экспорт.

 

Кроссовер Chery Tiggo 7 актуального, второго поколения в строю с 2019 года (в РФ такой SUV носит приставку Pro). В родном Китае, как и у старшей модели Tiggo 8, у «семерки» сегодня несколько модификаций, которые отличаются между собой в основном дизайном. А скоро семейство Tiggo 7 пополнит еще одна версия – гибрид с возможность подзарядки от электросети (PHEV). Марка пока опубликовала несколько эскизов и фото замаскированного тестового прототипа, полноценную премьеру проведут в ближайшие месяцы.

Chery Tiggo 7 Plus PHEV
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Chery Tiggo 7 Plus PHEV
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Chery Tiggo 7 Plus PHEV
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За основу для гибрида возьмут кросс Chery Tiggo 7 Plus, который в Поднебесной продают с осени прошлого года. При этом, как водится, у новинки будут свои особенности, и речь не только о начинке. Так, судя по фирменным эскизам, версия PHEV получит иную радиаторную решетку – с вертикальными клиньями. Кроме того, гибридному паркетнику достанутся другие фары. Корма такая же, как у Плюса, разве что надпись с названием марки перенесут на объединяющую задние фонари красную плашку.

Интерьер гибридного SUV еще не засвечен. Не исключено, что внутри такой кросс повторит исходный Tiggo 7 Plus, то есть ждем табло (у базовой «семерки» — отдельный планшет мультимедиа-системы, который возвышается над передней панелью).

Chery Tiggo 7 Plus PHEV
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Chery Tiggo 7 Plus PHEV
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Chery Tiggo 7 Plus PHEV
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Chery Tiggo 7 Plus PHEV
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Chery Tiggo 7 Plus PHEV
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О технике новинки компания пока не рассказала. Китайские профильные медиа полагают, что установка такая же, как у гибридного кроссовера Chery Tiggo 8: в ее состав входят бензиновая «турбочетверка» 1.5, пара электродвигателей и трансмиссия DHT (Dedicated Hybrid Transmission). Совокупная отдача такой «восьмерки» — 326 л.с. и 565 Нм.

После того, как гибридный кросс Tiggo 7 освоит домашний рынок, его наверняка отправят на экспорт. По крайней мере, Tiggo 8 PHEV уже отправился в Бразилию, более того, в следующем году бензоэлектрическую «восьмерку» планируют привезти и в Россию. А это значит, что у Tiggo 7 Plus PHEV тоже есть шансы добраться до РФ.

Chery Tiggo 7 Plus для Китая. На родине марки «традиционному» кроссоверу положены турбомоторы 1.5 и 1.6
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Chery Tiggo 7 Plus для Китая. На родине марки «традиционному» кроссоверу положены турбомоторы 1.5 и 1.6
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Chery Tiggo 7 Plus для Китая. На родине марки «традиционному» кроссоверу положены турбомоторы 1.5 и 1.6
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Между тем еще до премьеры Tiggo 7 Plus в Китае местные СМИ писали о том, что у него будет «мягкогибридная» версия. И такое исполнение, у «семерки» действительно появилось, вот только не в КНР, а в той же Бразилии: 48-вольтовый стартер-генератор получил южноамериканский SUV с бензиновым двигателем 1.5 TCI.

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