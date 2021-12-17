Ещё один Chery Tiggo 7 Pro: помесь нашего кроссовера и китайского Плюса

«Поднебесная» компания расширила географию продаж паркетника второй генерации. При этом у новой экспортной версии оказались свои особенности.

В линейке Chery кроссовер Tiggo 7 появился в 2016-м, а уже под конец 2019 года он перешел в новое поколение, ведь предшественник успехом не пользовался. «Второй» SUV получился удачным – на родине марки продажи модели взлетели. Такой паркетник поставляют и за рубеж: в России, например, свежая «семерка» появилась еще в прошлом году, получив к имени приставку Pro. А вот в Бразилии продажи стартуют только сейчас. Зато местный кросс отличился от прочих экспортных версий.

Chery Tiggo 7 Pro для Бразилии 1 / 5 Chery Tiggo 7 Pro для Бразилии 2 / 5 Chery Tiggo 7 Pro для Бразилии 3 / 5 Chery Tiggo 7 Pro для Бразилии 4 / 5 Chery Tiggo 7 Pro для Бразилии 5 / 5

Как и остальные зарубежные «семерки», бразильский вариант зовется Tiggo 7 Pro. Но передок у него – от паркетника Tiggo 7 Plus, который совсем недавно дебютировал в родном Китае. Так, «бразильцу» досталась аналогичная радиаторная решетка с довольно массивной окантовкой и «отростками», подпирающими диодные фары. Еще такой Tiggo 7 Pro обрел иной бампер, дневные ходовые огни у него вертикальные вместо горизонтальных, а рядом с ними установлены отдельные противотуманки. Сзади все «семерки» в целом повторяют друг друга, разве что у кросса для Бразилии другой спойлер (он такой же, как у китайского Плюса).



Chery Tiggo 7 Pro для Бразилии 1 / 4 Chery Tiggo 7 Pro для Бразилии 2 / 4 Chery Tiggo 7 Pro для Бразилии 3 / 4 Chery Tiggo 7 Pro для Бразилии 4 / 4

Внутри же «бразилец» скопировал остальные зарубежные версии (в том числе, и российскую), то есть у него отдельно стоящий планшет мультимедийной системы и сенсорный блок управления «климатом» без шайб. У китайского Tiggo 7 Plus салон совсем другой: такому кроссоверу положено табло (объединенные между собой виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедиа), дефлекторы обдува сделаны в виде единой линии, а на экране, отвечающем за настройки климат-контроля, есть «кругляши».



Chery Tiggo 7 Plus для Китая 1 / 3 Chery Tiggo 7 Plus для Китая 2 / 3 Chery Tiggo 7 Plus для Китая 3 / 3

Бразильцам паркетник предложен с бензиновой «турбочетверкой» 1.6 мощностью 187 л.с., которая работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. В России Tiggo 7 Pro доступен с турбомотором 1.5 (147 л.с.) и вариатором. Полного привода у «семерки» нет в принципе – только передний.



В Бразилии за новый кроссовер просят минимум 179 990 реалов, что эквивалентно примерно 2 331 000 рублей по текущему курсу. У нас Chery Tiggo 7 Pro стоит от 1 689 900 рублей.

Chery Tiggo 7 Pro для России. Так же выглядит кросс второго поколения на остальных зарубежных рынках. В Китае такой тоже продают, но салон на родине немного отличается 1 / 3 Chery Tiggo 7 Pro для России. Так же выглядит кросс второго поколения на остальных зарубежных рынках. В Китае такой тоже продают, но салон на родине немного отличается 2 / 3 Chery Tiggo 7 Pro для России. Так же выглядит кросс второго поколения на остальных зарубежных рынках. В Китае такой тоже продают, но салон на родине немного отличается 3 / 3

На данный момент неизвестно, изменится ли «семерка» в остальных странах в стиле бразильской версии. При этом ранее российский офис Chery объявил о том, что в следующем год к нам привезут другие новинки марки.

