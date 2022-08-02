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  • Кроссовер Omoda C5 от Chery для России: новые фото и подробности о технике

Кроссовер Omoda C5 от Chery для России: новые фото и подробности о технике

02.08.2022 304 0 0

Для нашего паркетника пока заявлена только базовая полуторалитровая «турбочетверка». В продажу модель поступит уже осенью.

 

О появлении нового суббренда Omoda в РФ местное подразделение Chery объявило в июне: эта марка позиционируется в «сегменте high middle», она призвана стать альтернативой японским и немецким компаниям, поставившим «на паузу» свою деятельность в России. Первенцем будет компактный кроссовер Omoda C5 (в Китае – Chery Omoda 5), и сегодня материнская Чери поделилась свежими подробностями о нашей модели. Кроме того, опубликованы новые фирменные фотографии.

Omoda C5
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Omoda C5
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Omoda C5
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Omoda C5
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Omoda C5
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Внешне от представленного в Поднебесной паркетника российский Omoda C5 отличается лишь эмблемами и шильдиками. По своим габаритам кросс близок к глобальному Skoda Karoq и Kia Seltos: длина «китайца» равна  4400 мм, ширина – 1830 мм, высота – 1588 мм, колесная база – 2630 мм. Паспортный дорожный просвет – 190 мм, объем багажника – 378 литров.

Omoda C5
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Omoda C5
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Omoda C5
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Omoda C5
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Изображений интерьера в сегодняшнем релизе нет, но ранее салон экспортного кросса (модель будет глобальной) показал головной офис Chery. Так вот у предназначенного для внешних рынков (а, следовательно, и для РФ) паркетника имеются свои особенности: например, другим сделали «выступ», на котором расположена отвечающая за управление «климатом» сенсорная полоска, еще заменили карты дверей и ручки, дефлекторы обдува спрятали  в одну линию, плюс доработали центральный тоннель. При этом в российском офисе Chery заявили, что на первом этапе паркетник будет доступен в трех комплектациях (их наполнение раскроют позже).

Интерьер экспортной версии Chery Omoda 5. Скорее всего, у нашего кросса Omoda C5 такой же салон
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Интерьер экспортной версии Chery Omoda 5. Скорее всего, у нашего кросса Omoda C5 такой же салон
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В России кроссовер Omoda C5 предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.5, знакомой по другим моделям Chery. На нашем «це-пятом» мотор выдает 147 л.с. и 210 Нм, он сочетается с вариатором. Двигатель может «питаться» АИ-92. Полный привод модели пока не положен – только передний. Передняя подвеска – McPherson, задняя – полузависимая, пружинная. Заявлено, что первую «сотню» Omoda C5 наберет за 9,9 секунды, максимальная скорость – 195 км/ч. Расход топлива – 7,1 л/100 км в смешанном цикле.

Omoda C5

Турбомотор 1.5 и CVT есть и у Chery Omoda 5 в Китае, только там движок чуть мощнее (156 л.с. и 230 Нм). На родине кроссовер также бывает с «турбочетверкой» 1.6 (197 л.с. и 290 Нм), которая сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.

Кроссовер Omoda C5 выйдет на российский рынок «до конца осени», цены объявят ближе к дате начале продаж. К слову, Chery Tiggo 7 Pro с аналогичным двигателем 1.5T и вариатором у нас сегодня стоит от 2 519 900 рублей (без учета акций).

Напомним, для нового суббренда Omoda в РФ создадут отдельную дилерскую сеть. Следом за C5 в продажу поступят еще один кроссовер и седан (о них информации пока нет, эти модели ожидаются до лета 2023-го).

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