Jetour, который пришёл в Россию, представил настоящий внедорожник

Незадолго до открытия Шанхайского автосалона марка Jetour, коей владеет компания Chery, провела очередную презентацию для местных профильных СМИ. В рамках мероприятия бренд еще раз уточнил основные вехи своего дальнейшего развития, но главное – журналистам показали новый концептуальный внедорожник T-3.

У прототипа такой же брутальный облик, как у другой недавней премьеры Jetour – Traveller (или Traveler, с одной l). Но если последний внешне перекликается с Ford Bronco и Land Rover Defender, то шоу-кар больше навевает мысли о GMC Hummer. А еще, как пишут китайские медиа, у представленного сегодня Джетура рамная конструкция, тогда как Traveller, несмотря на весь свой «внедорожный» имидж, является обычным кроссовером – с несущим кузовом. Кстати, про предвестника Трэвеллера – T-X (затем его переименовали в T-1) – некоторые китайские СМИ тоже сообщали, что он рамный, а до конвейера добрался кросс. Впрочем, товарное воплощение T-3 все же должно оказаться вездеходом: по крайней мере, рамники в планах Jetour точно значатся (включая пикапы).

Концепт лишен центральной стойки, задние двери распахиваются против хода движения, но у серийной версии этого добра наверняка не будет. По предварительным данным, длина Jetour T-3 составляет примерно 5,3 метра (непонятно только – с запаской или без), ширина – около 2 метров, высота – 1,9 метра, колесная база – где-то 3 метра. Для сравнения, длина пятиместного Jetour Traveller равна примерно 4,78 метра (с учетом бокса на багажной двери).



T-3 имеет четырехместный салон, между двумя креслами второго ряда установлена «тумба». Другие особенности интерьера – отдельно стоящие экраны приборки и мультимедийной системы, руль с сенсорными кнопками и массивный тоннель.



По предварительным данным, прототипу досталась гибридная установка суммарной мощностью аж свыше 1300 л.с. (но это не точно), а вот встанет ли такая версия на конвейер – пока вопрос. При этом считается, что серийный внедорожник все же предложат в виде гибрида, «простые» бензиновые версии тоже, возможно, будут.

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Точных сроков превращения T-3 в товарный автомобиль компания Jetour пока не назвала. Не исключено, что внедорожник по мотивам концепта дебютирует уже в 2024-м. Что же касается других новинок бренда, то в третьем квартале текущего года в Китае начнутся продажи Traveller, еще впереди премьеры улучшенных кроссоверов X70 и X90 (у них появятся гибридные исполнения), а также некоего компактного брутального SUV, известного пока под индексом X-2.



Напомним, марка Jetour почти приземлилась в России: уже заработал местный сайт, к старту продаж готовятся кроссоверы Dashing (Dasheng в Китае) и X90 Plus. Впоследствии до нас может добраться Traveller, ну и у будущего внедорожника на базе концепта T-3 в РФ были бы неплохие перспективы.

