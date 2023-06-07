Jetour стартует в России с большим кроссовером X90 Plus: цены и комплектации

Новый SUV предложен с двумя моторами, а вот коробку выбрать не получится. Комплектации небедные, включая «базу», но и цены соответственные.

О том, что на российский рынок выйдет компания Jetour, «дочка» Chery, официально было объявлено в марте текущего года. Напомним, у нас бренд работает отдельно от местного офиса материнской Чери, для марки создан дистрибьютор «Джетур Мотор Рус», машины поставляют напрямую из Китая. К слову, у Jetour уже 64 партнера в РФ: согласно потребительскому сайту, дилерские центры открыты примерно в 40 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Иркутск, Самару, Краснодар и Ярославль. Так вот теперь названы цены первенца нового для нашего рынка бренда – большого кроссовера X90 Plus.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

По своим габаритам SUV сопоставим с Toyota Highlander: длина «китайца» равна 4858 мм, ширина – 1925 мм, высота – 1780 мм, колесная база – 2850 мм. Спереди у кроссовера McPherson, сзади – многорычажка. Любопытно, что изначально для РФ был анонсирован семиместный Jetour X90 Plus, но пока кросс предложен только с пятиместным салоном. Объем багажника – 486 литров, со сложенным вторым рядом этот показатель увеличится до 1052 литров.

В России X90 Plus доступен с двумя моторами на выбор – это бензиновые «турбочетверки» 1.6 TGDI (190 л.с., 275 Нм) и 2.0 TGDI (244 л.с., 375 Нм). Оба двигателя сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод только передний.



1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Кроссовер с базовым турбомотором 1.6 TGDI представлен в комплектациях Comfort и Luxury, модель с 2.0 TGDI можно будет приобрести в версиях Elite и Luxury. Все паркетники по умолчанию имеют светодиодную оптику, 20-дюймовые колеса, ESP, кожаный салон, электрорегулировки и вентиляцию водительского сиденья, панорамную крышу, камеры кругового обзора, объединенные виртуальную приборку и тачскрин мультимедиа-системы (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма), климат-контроль с сенсорной же панелью управления (9,7 дюйма), а также «зимний пакет» (подогрев зеркал, лобового стекла, форсунок омывателя, руля и всех сидений). Исполнения Elite и Luxury – это еще функция старт-стоп, водительское кресло с поясничной поддержкой и функцией памяти и комплекс электронных помощников (полный перечень пока не обнародован).



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Палитра Jetour X90 Plus включает четыре цвета кузова: «Арктический белый», «Галактический черный», «Океанический синий» и «Призрачный серый». Кроме того, только в июне в РФ появится лимитированная партия машин в цвете «Фиолетовый дракон» (всего 50 экземпляров).



Цена Jetour X90 Plus с 1.6 TGDI в версии Comfort – 3 249 900 рублей, в комплектации Luxury – 3 369 900 рублей. Кроссовер с 2.0 TGDI в исполнении Elite стоит 3 569 900 рублей, в версии Luxury – 3 689 900 рублей. Первые кроссоверы доберутся до официальных дилеров до конца этой недели.



Между тем Kolesa.ru уже испытал Jetour X90 Plus, все подробности – в нашем материале. Следом за Плюсом в России появится кроссовер Jetour Dashing (в Китае это Dasheng), и мы с ним тоже уже познакомились.