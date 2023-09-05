Российский авторынок в августе: больше, чем в июле, «китайцы» вытеснили Весту из лидеров

Опубликован очередной отчёт о показателях российского рынка легковых автомобилей. Напомним, «Автостат» использует данные о госрегистрации новых машин в РФ, а не сведения о дилерских отгрузках: такой подход позволяет учитывать и те автомобили, которые были ввезены в страну по схеме параллельного импорта. По информации агентства, в августе 2023-го в РФ было продано 109 731 новый легковой автомобиль: этот результат в 2,6 раза выше по сравнению с тем же месяцем 2022 года (на 67 138 экземпляров больше).
Показатель прошлого месяца превышает и июльский результат – на 15% (или на 14 077 экземпляров). Аналитики отметили, что впервые за последние двадцать месяцев российский автомобильный рынок сумел преодолеть «психологическую отметку» в 100 тыс. единиц.
Практически половина (48,4%) поставленных на госучёт новых машин приходится на три бренда – Lada, Chery и Haval (отметим, в июле эту тройку лидеров замыкала поднебесная марка Geely). По итогам продаж в августе доля Лады составляет 26,2% от всего объёма авторынка. Гранта по-прежнему удерживает «золото» в списке самых продаваемых моделей в стране (её доля равна 14,6%). Веста же не сумела удержать свою позицию и со второго места «скатилась» на четвёртое (доля – 4,7%). Шестую и седьмую строчки ТОП-10 занимают Lada Niva Travel (3,9%) и Niva Legend (3%) соответственно.
|Место
|Марка
|Продажи в августе 2023 года, шт.
|Продажи в августе 2022 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|28 721
|15 737
|+ 82,5
|2
|Chery
|13 412
|2983
|+ 349,6
|3
|Haval
|10 979
|3040
|+ 261,2
|4
|Geely
|8383
|2934
|+ 185,7
|5
|Changan
|6869
|185
|+ 3613,0
|6
|Omoda
|5975
|-
|-
|7
|Exeed
|4941
|1282
|+285,4
|8
|Kia
|3053
|3872
|- 21,2
|9
|Toyota
|2554
|1116
|+ 128,9
|10
|Hyundai
|2191
|2888
|- 24,1
На долю автомобилей Chery в августе 2023 года пришлось 12,2% от всего российского рынка новых легковушек. Лидером марки остаётся сместивший Весту со второго места кроссовер Tiggo 7 Pro Max (доля – 5,6%), ещё в ТОП-10 входит Tiggo 4 Pro, расположившийся на восьмом месте (его доля – 2,8%).
Как мы уже отметили, третью строчку в списке востребованных в РФ брендов занимает Haval с 10-процентной долей авторынка в минувшем месяце. Его бестселлером остаётся кроссовер Jolion, замыкающий первую тройку популярных автомобилей (на его долю пришлось 4,8%).
В первой пятёрке марок числятся ещё Geely (доля – 7,6%) и Changan (6,3%). И если модели второго китайского бренда в десятку лидеров не вошли, то от Джили есть пара представителей: на девятой строке находится паркетник Coolray, который недавно превратился в Belgee X50 (доля – 2,7%), на десятой – кроссовер Atlas Pro (1,8%).
|Место
|Модель
|Продажи в августе 2023 года, шт.
|Продажи в августе 2022 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Granta
|16 037
|11 302
|+ 41,9
|2
|Chery Tiggo 7 Pro Max
|6092
|-
|-
|3
|Haval Jolion
|5284
|2049
|+ 157,9
|4
|Lada Vesta
|5128
|1880
|+ 172,8
|5
|Omoda C5
|4632
|-
|-
|6
|Lada Niva Travel
|4249
|232
|+ 1731,5
|7
|Lada Niva Legend
|3262
|1362
|+ 139,5
|8
|Chery Tiggo 4 Pro
|3080
|-
|-
|9
|Geely Coolray
|3009
|1599
|+ 88,2
|10
|Geely Atlas Pro
|2002
|732
|+ 173,5
Вторую пятёрку востребованных в РФ брендов занимают опять же китайские, корейские и японская марки. Так, на шестой строчке находится Omoda (доля – 5,5%), на седьмой – Exeed (4,5%). Далее следует Kia, чьи автомобили заняли 2,8% рынка новых «легковушек» в РФ; затем идёт Toyota (2,3%), а замыкает десятку брендов Hyundai с двухпроцентной долей рынка РФ.
Согласно обновлённому прогнозу «Автостата», на российском рынке новых легковых автомобилей по итогам 2023 года (в соответствии с пессимистичным сценарием) будет продано не менее 840 тыс. единиц, что на 34% больше показателя прошлого года. Базовый сценарий предполагает реализацию 930 тыс. новых машин (на 48% больше). А при оптимистичном сценарии объём рынка составит 1 млн автомобилей (на 60% больше).
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