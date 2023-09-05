Российский авторынок в августе: больше, чем в июле, «китайцы» вытеснили Весту из лидеров

На рынке новых легковых автомобилей в РФ по итогам первых восьми месяцев текущего года было продано почти 607 тыс. экземпляров. За счёт низкой базы прирост весьма значительный – показатель увеличился на 41% (или на 176,6 тыс. машин).

Опубликован очередной отчёт о показателях российского рынка легковых автомобилей. Напомним, «Автостат» использует данные о госрегистрации новых машин в РФ, а не сведения о дилерских отгрузках: такой подход позволяет учитывать и те автомобили, которые были ввезены в страну по схеме параллельного импорта. По информации агентства, в августе 2023-го в РФ было продано 109 731 новый легковой автомобиль: этот результат в 2,6 раза выше по сравнению с тем же месяцем 2022 года (на 67 138 экземпляров больше).

Показатель прошлого месяца превышает и июльский результат – на 15% (или на 14 077 экземпляров). Аналитики отметили, что впервые за последние двадцать месяцев российский автомобильный рынок сумел преодолеть «психологическую отметку» в 100 тыс. единиц.

На фото: модели бренда Haval

Практически половина (48,4%) поставленных на госучёт новых машин приходится на три бренда – Lada, Chery и Haval (отметим, в июле эту тройку лидеров замыкала поднебесная марка Geely). По итогам продаж в августе доля Лады составляет 26,2% от всего объёма авторынка. Гранта по-прежнему удерживает «золото» в списке самых продаваемых моделей в стране (её доля равна 14,6%). Веста же не сумела удержать свою позицию и со второго места «скатилась» на четвёртое (доля – 4,7%). Шестую и седьмую строчки ТОП-10 занимают Lada Niva Travel (3,9%) и Niva Legend (3%) соответственно.



Место Марка Продажи в августе 2023 года, шт. Продажи в августе 2022 года, шт. Разница, % 1 Lada 28 721 15 737 + 82,5 2 Chery 13 412 2983 + 349,6 3 Haval 10 979 3040 + 261,2 4 Geely 8383 2934 + 185,7 5 Changan 6869 185 + 3613,0 6 Omoda 5975 - - 7 Exeed 4941 1282 +285,4 8 Kia 3053 3872 - 21,2 9 Toyota 2554 1116 + 128,9 10 Hyundai 2191 2888 - 24,1

На долю автомобилей Chery в августе 2023 года пришлось 12,2% от всего российского рынка новых легковушек. Лидером марки остаётся сместивший Весту со второго места кроссовер Tiggo 7 Pro Max (доля – 5,6%), ещё в ТОП-10 входит Tiggo 4 Pro, расположившийся на восьмом месте (его доля – 2,8%).



На фото: Lada Niva Travel

Как мы уже отметили, третью строчку в списке востребованных в РФ брендов занимает Haval с 10-процентной долей авторынка в минувшем месяце. Его бестселлером остаётся кроссовер Jolion, замыкающий первую тройку популярных автомобилей (на его долю пришлось 4,8%).



В первой пятёрке марок числятся ещё Geely (доля – 7,6%) и Changan (6,3%). И если модели второго китайского бренда в десятку лидеров не вошли, то от Джили есть пара представителей: на девятой строке находится паркетник Coolray, который недавно превратился в Belgee X50 (доля – 2,7%), на десятой – кроссовер Atlas Pro (1,8%).

Место Модель Продажи в августе 2023 года, шт. Продажи в августе 2022 года, шт. Разница, % 1 Lada Granta 16 037 11 302 + 41,9 2 Chery Tiggo 7 Pro Max 6092 - - 3 Haval Jolion 5284 2049 + 157,9 4 Lada Vesta 5128 1880 + 172,8 5 Omoda C5 4632 - - 6 Lada Niva Travel 4249 232 + 1731,5 7 Lada Niva Legend 3262 1362 + 139,5 8 Chery Tiggo 4 Pro 3080 - - 9 Geely Coolray 3009 1599 + 88,2 10 Geely Atlas Pro 2002 732 + 173,5

Вторую пятёрку востребованных в РФ брендов занимают опять же китайские, корейские и японская марки. Так, на шестой строчке находится Omoda (доля – 5,5%), на седьмой – Exeed (4,5%). Далее следует Kia, чьи автомобили заняли 2,8% рынка новых «легковушек» в РФ; затем идёт Toyota (2,3%), а замыкает десятку брендов Hyundai с двухпроцентной долей рынка РФ.



Согласно обновлённому прогнозу «Автостата», на российском рынке новых легковых автомобилей по итогам 2023 года (в соответствии с пессимистичным сценарием) будет продано не менее 840 тыс. единиц, что на 34% больше показателя прошлого года. Базовый сценарий предполагает реализацию 930 тыс. новых машин (на 48% больше). А при оптимистичном сценарии объём рынка составит 1 млн автомобилей (на 60% больше).