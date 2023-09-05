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  • Российский авторынок в августе: больше, чем в июле, «китайцы» вытеснили Весту из лидеров

Российский авторынок в августе: больше, чем в июле, «китайцы» вытеснили Весту из лидеров

05.09.2023 100 0 0

На рынке новых легковых автомобилей в РФ по итогам первых восьми месяцев текущего года было продано почти 607 тыс. экземпляров. За счёт низкой базы прирост весьма значительный – показатель увеличился на 41% (или на 176,6 тыс. машин).

Опубликован очередной отчёт о показателях российского рынка легковых автомобилей. Напомним, «Автостат» использует данные о госрегистрации новых машин в РФ, а не сведения о дилерских отгрузках: такой подход позволяет учитывать и те автомобили, которые были ввезены в страну по схеме параллельного импорта. По информации агентства, в августе 2023-го в РФ было продано 109 731 новый легковой автомобиль: этот результат в 2,6 раза выше по сравнению с тем же месяцем 2022 года (на 67 138 экземпляров больше).

Показатель прошлого месяца превышает и июльский результат – на 15% (или на 14 077 экземпляров). Аналитики отметили, что впервые за последние двадцать месяцев российский автомобильный рынок сумел преодолеть «психологическую отметку» в 100 тыс. единиц.

На фото: модели бренда Haval

Практически половина (48,4%) поставленных на госучёт новых машин приходится на три бренда – Lada, Chery и Haval (отметим, в июле эту тройку лидеров замыкала поднебесная марка Geely). По итогам продаж в августе доля Лады составляет 26,2% от всего объёма авторынка. Гранта по-прежнему удерживает «золото» в списке самых продаваемых моделей в стране (её доля равна 14,6%). Веста же не сумела удержать свою позицию и со второго места «скатилась» на четвёртое (доля – 4,7%). Шестую и седьмую строчки ТОП-10 занимают Lada Niva Travel (3,9%) и Niva Legend (3%) соответственно.

МестоМаркаПродажи в августе 2023 года, шт.Продажи в августе 2022 года, шт.Разница, %
1Lada28 72115 737+ 82,5
2Chery13 4122983+ 349,6
3Haval10 9793040+ 261,2
4Geely83832934+ 185,7
5Changan6869185+ 3613,0
6Omoda5975--
7Exeed49411282+285,4
8Kia30533872- 21,2
9Toyota25541116+ 128,9
10Hyundai21912888- 24,1

На долю автомобилей Chery в августе 2023 года пришлось 12,2% от всего российского рынка новых легковушек. Лидером марки остаётся сместивший Весту со второго места кроссовер Tiggo 7 Pro Max (доля – 5,6%), ещё в ТОП-10 входит Tiggo 4 Pro, расположившийся на восьмом месте (его доля – 2,8%).

На фото: Lada Niva Travel

Как мы уже отметили, третью строчку в списке востребованных в РФ брендов занимает Haval с 10-процентной долей авторынка в минувшем месяце. Его бестселлером остаётся кроссовер Jolion, замыкающий первую тройку популярных автомобилей (на его долю пришлось 4,8%).

В первой пятёрке марок числятся ещё Geely (доля – 7,6%) и Changan (6,3%). И если модели второго китайского бренда в десятку лидеров не вошли, то от Джили есть пара представителей: на девятой строке находится паркетник Coolray, который недавно превратился в Belgee X50 (доля – 2,7%), на десятой – кроссовер Atlas Pro (1,8%).

МестоМодельПродажи в августе 2023 года, шт.Продажи в августе 2022 года, шт.Разница, %
1Lada Granta16 03711 302+ 41,9
2Chery Tiggo 7 Pro Max6092--
3Haval Jolion52842049+ 157,9
4Lada Vesta51281880+ 172,8
5Omoda C54632--
6Lada Niva Travel4249232+ 1731,5
7Lada Niva Legend32621362+ 139,5
8Chery Tiggo 4 Pro3080--
9Geely Coolray30091599+ 88,2
10Geely Atlas Pro 2002732+ 173,5

Вторую пятёрку востребованных в РФ брендов занимают опять же китайские, корейские и японская марки. Так, на шестой строчке находится Omoda (доля – 5,5%), на седьмой – Exeed (4,5%). Далее следует Kia, чьи автомобили заняли 2,8% рынка новых «легковушек» в РФ; затем идёт Toyota (2,3%), а замыкает десятку брендов Hyundai с двухпроцентной долей рынка РФ.

Согласно обновлённому прогнозу «Автостата», на российском рынке новых легковых автомобилей по итогам 2023 года (в соответствии с пессимистичным сценарием) будет продано не менее 840 тыс. единиц, что на 34% больше показателя прошлого года. Базовый сценарий предполагает реализацию 930 тыс. новых машин (на 48% больше). А при оптимистичном сценарии объём рынка составит 1 млн автомобилей (на 60% больше).

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