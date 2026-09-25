Большой кроссовер FangChengBao Tai 9 от BYD показал свой интерьер

FangChengBao – это бренд компании BYD, запущенный в 2023 году. SUV-линейка марки включает полноценные рамные внедорожники Leopard 5 и Leopard 8 (эта серия также известна как Bao), брутальные кроссоверы Tai 3 и Tai 7 (другое название семейства – Ti). В начале августа благодаря очередному «сливу» Минпрома КНР стало известно о том, что гамму паркетников с внедорожным имиджем пополнит новый флагман FangChengBao Tai 9. Первый показ большого кроссовера провели в конце того же месяца на выставке в Чэнду. Но интерьер тогда не показали – автомобиль был с запертыми дверями и наглухо тонированными стеклами. Теперь же рассекречен и салон «девятки».

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Известно, что FangChengBao Tai 9 предложат в шестиместном исполнении. Внутри – интегрированный в переднюю панель приборный экран. Почти всю остальную площадь панели занимает гигантский единый дисплей мультимедийной системы. На центральном тоннеле расположены две площадки для беспроводной зарядки, физические кнопки и рычажки, пара неприкрытых подстаканников. В торец тоннеля встроен еще один сенсорный экранчик для настроек. Ну и в списке оборудования наверняка значатся подогрев, вентиляция и массажер сидений, холодильник, потолочный планшет для задних пассажиров.

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Что же касается внешности, то FangChengBao Tai 9 достались мудреная оптика, «мускулистые» бока и «парящая» крыша. Багажная дверь – двухсекционная, с откидывающейся нижней частью. Разумеется, есть и автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

Длина кроссовера равна 5270 мм, ширина – 1999 мм, высота – 1850 мм, колесная база – 3130 мм. Модели положены 21- или 22-дюймовые диски.

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Кроссовер FangChengBao Tai 9 сертифицирован в виде полноприводного подзаряжаемого гибрида. Силовая установка состоит из бензинового турбомотора 1.5 мощностью 156 л.с. и двух электродвигателей, которые вместе выдают 544 л.с. По информации китайских СМИ, флагман укомплектован батареей емкостью 66,48 кВт*ч, в электрорежиме он проедет 310 км по циклу WLTC. В арсенале модели также значится механизм подруливания задних колес.

В продаже FangChengBao Tai 9 ждут уже в этом году, так что полноценная премьера не за горами.