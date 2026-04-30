Кроссовер FangChengBao Tai 7: теперь и электрические версии в дополнение к гибридным

Премиальный бренд FangChengBao, принадлежащий китайской компании BYD, расширяет линейку модификаций своей самой популярной модели — среднеразмерного брутального кроссовера Tai 7. В Китае на этой неделе в продажу поступили чисто электрические версии Tai 7 с одним либо двумя моторами на выбор и соответственно с задним либо полным приводом.

Бренд FangChengBao был запущен в 2023 году, в иерархии BYD он занимает место между лакшери-брендом Yangwang и премиум-брендом Denza. В модельном ряду FangChengBao есть рамные внедорожники — Leopard 5 и Leopard 8, кроссоверы — Tai 3 и Tai 7, скоро к ним присоединятся спорткары из семейства Formula. Динамика развития у FangChengBao пока положительная: за первый квартал этого года, по данным CAAM, бренд продал в Китае 55 346 автомобилей, что на 188,1% больше продаж в январе-марте 2025 года. Наибольшим спросом пользуется кроссовер Tai 7: в первом квартале он разошёлся тиражом 42 996 шт.

FangChengBao Tai 7 (в англоязычной прессе также встречается написание Ti 7) вышел на китайский рынок в сентябре прошлого года как plug-in гибрид. При дизайне, похожем на флагманский рамный внедорожник Leopard 8, кроссовер Tai 7 стоит примерно в два раза дешевле, что и объясняет его успех. Желающих месить грязь в Китае немного, а вот брутальный дизайн нынче в моде. Tai 7 имеет несущий кузов и строго пятиместный салон при довольно внушительных габаритах: длина — 4999 мм, ширина — 1995 мм, высота — 1865 мм, колёсная база — 2920 мм. Подвеска — полностью независимая, пружинная: передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Штатные колёса — 19- либо 20-дюймовые.

У plug-in гибридных версий 1,5-литровая бензиновая «турбочетвёрка» мощностью 156 л.с. расположена спереди поперечно, она состыкована с электромеханическим вариатором и передним тяговым электромотором, то есть работа гибридной силовой установки возможна как в параллельном, так и в последовательном режиме. Младшие гибридные версии — переднеприводные, старшие — полноприводные, с двумя тяговыми электромоторами. Младшие одномоторные электрические версии, наоборот, заднеприводные, двухмоторные — полноприводные.

У переднеприводных гибридных версий тяговый электромотор выдаёт 200 кВт (272 л.с) и 315 Нм, ёмкость тяговой батареи — 26 кВт·ч либо 35 кВт·ч, разгон до 100 км/ч занимает 7,9 с и 7,5 с соответственно, максимальная скорость всех гибридных версий ограничена на отметке 190 км/ч. Переднеприводный гибридный кроссовер с батареей на 26 кВт·ч может проехать на одной зарядке без включения ДВС 135 км (здесь и далее по циклу CLTC), с батареей на 35 кВт·ч — 200 км. Запас хода в гибридном режиме с полностью заправленным баком (60 л) не указан.

Полноприводный гибридный Tai 7 оснащён батареей ёмкостью 35 кВт·ч, передний электромотор здесь выдаёт 160 кВт (218 л.с.) и 260 Нм, задний — 200 кВт (272 л.с.) и 360 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 4,5 с, запас хода на одной зарядке без включения ДВС — 190 км.

На заднеприводном электрическом Tai 7 единственный электромотор выдаёт 300 кВт (408 л.с.) и 365 Нм, ёмкость батареи — 92 кВт·ч либо 105,7 кВт·ч, разгон до 100 км/ч занимает 7,3 с и 7,5 с соответственно, максимальная скорость всех электрических версий ограничена на отметке 190 км/ч. Заднеприводный электрокроссовер с батареей ёмкостью 92 кВт·ч может проехать на одной зарядке 675 км, с батареей на 105,7 кВт·ч — 755 км.

Полноприводный электрический Tai 7 оснащён батареей ёмкостью 105,7 кВт·ч, передний электромотор здесь выдаёт 215 кВт (292 л.с.) и 310 Нм, задний — 300 кВт (408 л.с.) и 365 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 4,5 с, запас хода на одной зарядке — 675 км.

Снаружи и в салоне электрические и гибридные версии Tai 7 практически идентичны. У гибридных версий объём основного багажника — 970 л, у электрических — 1030 л. У электрических версий спереди есть также дополнительный багажник объёмом 201 л. Оснащение довольно богатое, в него включены всевозможные электронные ассистенты водителя, 4,5-литровый холодильник и мощная аудиосистема Devialet (14 либо 20 динамиков). На передней панели разместились 10,25-дюймовый приборный экран и 15,6-дюймовый мультимедийный экран. Для водителя также предусмотрен 26-дюймовый проекционный экран на лобовом стекле, а для пассажиров второго ряда — съёмные мультимедийные планшеты с диагональю 13 дюймов.

Электрический FangChengBao Tai 7 стоит в Китае в диапазоне от 199 800 до 239 800 юаней (от 2,19 млн до 2,63 млн рублей в переводе по текущему курсу), plug-in гибридный — от 179 800 до 219 800 юаней (от 1,97 млн до 2,41 млн рублей).

Добавим, что бренд FangChengBao предназначен только для Китая, на экспорт его модели идут под маркой Denza. В России ни один из брендов BYD на данный момент официально не представлен.

