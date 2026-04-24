Спорткары от BYD в Пекине: открытая Denza Z и «формульный» квартет от FangChengBao

Компания BYD, один из лидеров китайского автопрома, мощно выступила на Пекинском автосалоне, сделав акцент на спорткарах: в этом жанре заявлены сразу пять новинок — одна под маркой Denza и четыре под маркой FangChengBao. Denza Z ориентирована главным образом на европейский рынок.

Прототип купе Denza Z был представлен ровно год назад в Шанхае, а теперь в Пекин привезли его открытую версию. В презентации опять участвовал Вольфганг Эггер, дизайн-директор компании BYD с 2016 года, прежде он работал в Alfa Romeo, Seat, Lancia, Audi и Lamborghini, то есть знает, как делать красивые спорткары.

Кабриолет Denza Z был представлен в статусе предсерийной модели, её полноценную премьеру обещают в июле на Фестивале скорости в Гудвуде (Великобритания). В отличие от прототипа купе, предсерийный кабриолет имеет менее агрессивное аэродинамическое оперение и позиционируется скорее как прогулочная модель с посадочной формулой 2+2, при этом динамические характеристики у него будут суперкаровские: обещан разгон до «сотни» всего за две секунды.

Подробностей о силовой установке Denza Z по-прежнему немного: известно, что каждое колесо вращает свой электромотор, итого их четыре, максимальная совокупная мощность — более 1000 л.с. Будут ли гибридные версии, пока неизвестно. Шасси Denza Z настраивается на Нюрбургринге, но вряд ли Denza Z побьёт рекорд круга более мощного Yangwang U9 (бренд Yangwang тоже принадлежит BYD).

Семейство спортивных моделей FangChengBao Formula

Теперь переключимся на марку FangChengBao, которая официально представлена только в Китае, но её отдельные модели уже вовсю штурмуют мировой рынок под маркой Denza. На Пекинском автосалоне под маркой FangChengBao анонсировано целое семейство спортивных моделей, подучившее имя Formula, на данный момент в нём заявлены четыре новинки — Formula X, Formula S, Formula S GT и Formula SL.

Formula X — это флагманский двухместный родстер, слегка напоминающий своими пропорциями последний переднемоторный Chevrolet Corvette седьмого поколения. Предтечей Formula X стал концепт FangChengBao Super 9 двухлетний давности. FangChengBao Formula X — тоже концепт, но в официальном пресс-релизе BYD сказано, что он на 80% идентичен серийной версии модели, которая появится в следующем году. Подробностей о силовой установке нет, но мощный V8 под капотом ждать вряд ли стоит, так как компания BYD производит только электромобили и plug-in гибриды, где небольшой ДВС работает преимущественно в режиме генератора и заряжает тяговую батарею.

Formula S, Formula S GT и Formula SL — это три однотипные модели с разными кузовами: Formula S – лифтбек, Formula S GT — универсал (можно его также назвать шутинг-брейком, так как корма очень короткая), Formula SL — фастбек (седан без чётко выраженного третьего объёма). Габаритная длина всех трёх моделей превышает 5 м, колёсная база — 3 м.

Подробностей о силовых установках Formula S, Formula S GT и Formula SL тоже пока нет, притом что их выход на китайский рынок состоится уже в третьем квартале текущего года. Мы почти уверены, все три модели будут предложены как в электрических, так и в plug-in гибридных версиях. Продажи за пределами Китая наверняка будут, но под маркой Denza. Нетрудно заметить, что дизайн фар и фонарей у Denza Z и Formula S/Formula S GT/Formula SL почти идентичный — Вольфганг Эггер постарался.

Добавим, что продажи BYD на домашнем рынке в последние месяцы падают, поэтому компания теперь так напирает на экспорт. Ключевые внешние рынки — Европа, Южная Америка, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Австралия и Новая Зеландия.