Компания BYD стала резко сдавать позиции в Китае и ищет спасение в экспорте

В этом году китайский автогигант BYD утратил лидерство на домашнем рынке и фиксирует сильное падение продаж, а вслед за продажами тает и прибыль. Рассказываем, что происходит.

BYD — это частная многопрофильная компания, её основал 18 ноября 1994 года китайский предприниматель Ван Чуаньфу, реальная деловая активность началась в 1995 году. На авторынок компания BYD вышла в 2003 году, сегодня ей помимо материнского бренда BYD принадлежат автомобильные бренды Denza, FangChengBao и Yangwang. С 2022 года BYD производит только автомобили сегмента NEV (электромобили и plug-in гибриды). В 2023 году компания BYD впервые вырвалась в лидеры китайского авторынка. По итогам 2025 года это лидерство было удержано, притом что кривая продаж BYD начала загибаться в Китае ещё в июле, а по итогам полного года продажи снизились на 11,7% до 3,1 млн легковых автомобилей.

В глобальном масштабе продажи BYD в 2025 году составили 4 602 436 автомобилей (+7,73% по сравнению с 2024 годом), из них легковых автомобилей — 4 545 423 (+6,94%). Экспортные поставки в 2025 году выросли сразу на 150,74% до 1 046 083 автомобилей. Вместе с тем чистая прибыль компании в 2025 году снизилась на 19% до 4,72 млрд долларов США.

Мартовский отчёт о продажах BYD выглядит куда более драматично: за первые три месяца этого года компания реализовала в мире 700 463 автомобиля, что на 30,01% меньше продаж в январе-марте 2025 года.

У нас пока нет полной статистики по китайскому авторынку за март, но ещё в феврале BYD, согласно данным CAAM, опустилась в списке самых популярных автомобильных марок в Китае на четвёртое место с результатом 137 209 проданных автомобилей (-63,3% по сравнению с продажами в январе-феврале 2025 года). Первые три места заняли Geely — 278 073 шт. (-20,1%), Volkswagen — 260 829 шт. (-11,8%) и Toyota — 200 421 шт. (-3,0%).

Стремительное пике BYD вызвано несколькими факторами, из которых пока трудно выявить главный. Один из таких факторов — двукратное снижение налоговых льгот на покупку NEV-моделей в Китае с начала этого года, но этот фактор общий для всех компаний, и у некоторых продажи растут вопреки этому фактору — например у Xiaomi и альянса HIMA, контролируемого Huawei. Вместе с тем нынешние лидеры рынка — Geely, Volkswagen и Toyota — не ограничивают себя только моделями сегмента NEV и преспокойно продают дальше обычные бензиновые автомобили.

Длящаяся уже четвёртый год ценовая война между китайскими производителями NEV-моделей тоже давит на всех, но компания BYD в какой-то момент стала её проигрывать, упустив технологическое лидерство более прытким конкурентам — тем же Xiaomi и Huawei, взвинтившим темп развития автобизнеса на совершенно безумный даже по китайским меркам уровень. Начатое в прошлом году компанией BYD поголовное оснащение своих моделей фирменным автопилотом второго уровня God’s Eye (переводится на русский как «Глаз Бога») не дало желаемого результата, так как то же самое мгновенно стали делать все основные конкуренты.

Руководство BYD, кажется, понимает, что лучшие дни компании в Китае, возможно, уже позади и вернуть лидерство вряд ли удастся, а потому ещё сильнее разворачивает бизнес в сторону экспорта: в конце марта целевой показатель по нему на конец 2026 года был увеличен на 15% до 1,5 млн автомобилей. Ключевые внешние рынки — Европа, Южная Америка, Юго-Восточная Азия и Австралия.

Между тем в России у BYD до сих пор нет официального представительства и пока не предвидится, но стараниями серых дилеров на наших дорогах бегают тысячи автомобилей компании BYD и её дочерних брендов.

