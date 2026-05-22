Dodge готовит флагманский масл-кар Copperhead для борьбы с Ford Mustang GTD

Вчера корпорация Stellantis представила новую пятилетнюю стратегию развития под названием FaSTLAne 2030. Марка Dodge определена в ней как региональная, нацеленная в основном на США и Канаду, а потому новинок у неё будет немного и амбиции у ней довольно скромные: предполагается, что продажи Dodge вырастут с 126 тысяч машин 2025 году до 135 тысяч в 2030-м. Хорошая новость состоит в том, что у Dodge больше не будет заурядных моделей, у всех будут спортивная харизма и мощная версия от возрождённого в прошлом году подразделения SRT Performance.

В ближайшие пять лет у Dodge будет всего две полностью новые модели плюс смена поколений у флагманского кроссовера Durango в 2029 году, о чём было объявлено ещё осенью прошлого года. Две полностью новые модели — это компактный кроссовер GLH и флагманский спорткар Copperhead. Имени Copperhead в презентационных слайдах нет, но американские СМИ (например, Car and Driver) уверяют, что имя будет именно таким.

Имя Copperhead (переводится как «медноголовая змея») прежде использовалось маркой Dodge только на концепте образца 1997 года — это был эффектный родстер на платформе Viper. Грядущий серийный Copperhead получит кузов купе, а в плане конструкции он будет производной от актуального Dodge Charger поколения LB на платформе STLA Large, что выпускается с 2024 года. При этом масштаб изменений в конструкции будет очень большим, так как Dodge хочет добиться от Copperhead производительности уровня Ford Mustang GTD, кузов и шасси которого, как известно, имеют мало общего с другими версиями Мустанга.

Для нас Dodge Copperhead пока существует лишь в виде тизера под красным покрывалом (заглавная картинка), а американские коллеги, видевшие машину, сообщают, что у неё очень эффектный и очень мускулистый облик с большим количеством воздухозаборников для охлаждения силового агрегата и тормозов. На корме будет высокое антикрыло. О двигателе официальной информации пока нет, но с вероятностью, близкой к 100%, это будет особо мощная версия компрессорного 6,2-литрового V8 HEMI. Мы ожидаем не менее 900 л.с.

Что до младшего кроссовера GLH, то он будет, по сути, заменой снятому с производства в прошлом году паркетнику Hornet, который был слегка перелицованным Alfa Romeo Tonale и был прохладно встречен покупателями. По сравнению с Hornet грядущий Dodge GLH будет гораздо более экспрессивным и более быстрым.

В 1980-х буквами GLH помечались спортивные версии компактной модели Dodge Omni, причём их разработку курировала компания Shelby. GLH — это аббревиатура, которая расшифровывается как Goes Like Hell, что можно перевести как «едет чертовски быстро». В основу нового Dodge GLH, скорее всего, ляжет новая общекорпоративная платформа STLA One. Информации о силовых установках пока нет.

