Под рёв V8: Stellantis возрождает спортивное подразделение SRT Performance

Хорошие новости от североамериканского подразделения Stellantis: здесь возрождается спортивное подразделение SRT Performance, которое будет разрабатывать самые мощные версии моделей Chrysler, Dodge, Jeep и Ram. Судя по тизеру, главный акцент будет сделан на бензиновых машинах с V8 HEMI, так что впереди нас ждёт целый фейерверк настоящих масл-каров.

Корни подразделения SRT (Street and Racing Technology) уходят в 1989 год, когда Chrysler сформировал команду для разработки переднемоторного суперкара Dodge Viper, она так и называлась — Team Viper, позже эта команда была объединена со специалистами аналогичного профиля из Plymouth и к 2004 году превратилась в SRT — эти буквы стали, по сути, спортивным суббрендом, а суперкар Viper последнего, пятого по счёту поколения и вовсе выпускался под брендом SRT, а не Dodge.

SRT Viper

В январе 2021 года в результате слияния итало-американской компании Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французской PSA Group была образована корпорация Stellantis, возглавивший её Карлос Таварес уже в феврале того же года распорядился расформировать подразделение SRT, хотя спортивные модели с этими буквами выпускаются по сей день, а именно Dodge Durango SRT Hellcat, но это, так сказать, остатки былой роскоши.

Dodge Durango SRT Hellcat

Впоследствии Карлос Таварес довёл свои отношения с американскими брендами Stellantis до до критической точки, дилеры марок Chrysler, Dodge, Jeep и Ram стали его буквально ненавидеть за проводимую политику, в том числе за решение отказаться от моторов V8 HEMI. В декабре прошлого года Карлос Таварес ушёл в отставку, после чего в североамериканском подразделении Stellantis началось возвращение к традиционным ценностям: было объявлено о возобновлении производства двигателей V8 HEMI.

Тим Кунискис

Также после отставки «высокомерного португальца» в Stellantis вернулись некоторые её ветераны, в том числе легендарный Тим Кунискис, который летом прошлого года вышел на пенсию после 32 лет работы. До выхода на пенсию Кунискис возглавлял бренды Dodge и Ram, под его началом были созданы все последние бензиновые масл-кары компании, в том числе совершенно феноменальный Dodge Challenger SRT Demon 170.

Тим Кунискис

Американские дилеры стоят горой за Кунискиса и настаивали на его повышении — мол, другого начальника нам не нужно, это человек дела и он прекрасно знает, что нужно американскому потребителю. К счастью, новый гендиректор Stellantis Антонио Филоса услышал мнение народа: вчера было объявлено, что 58-летний Кунискис теперь будет не только гендиректором Ram (на этот пост он вернулся в конце прошлого года сразу после увольнения Тавареса), но и станет курировать развития всех американских брендов Stellantis, он же будет отвечать за маркетинг и сбыт североамериканского подразделения.

В свою очередь Кунискис, получив столь широкие полномочия, сразу же объявил о возрождении подразделение SRT Performance, сейчас оно собирает команду из лучших инженеров, которым предстоит разработать новые спортивные модели для брендов Chrysler, Dodge, Jeep и Ram. Опубликованный на YouTube короткий видеоролик — это бальзам на душу петролхедам, под рёв V8 в нём сказано: «Мы перестаём молчать, пришло время снова быть громкими!» Будем с нетерпением ждать новых анонсов, одной из ближайших новинок от SRT должен стать новый Dodge Charger с мотором V8 HEMI.