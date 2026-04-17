Ford Mustang GTD: новая хардкорная версия Competition и новый рекорд Нюрбургринга

Спортивное подразделение Ford Racing анонсировало усовершенствованный Ford Mustang GTD, получивший приставку Competition к названию. Версия Competition адаптирована для дрог общего пользования, но её подлинная стихия — гоночный трек. Mustang GTD Competition под управлением опытного гонщика Дирка Мюллера уже установил новый рекорд Нюрбургринга среди дорожных спорткаров: он проехал Северную петлю за 6 мин 40,835 с.

О том, что Ford готовит новую, более мощную и более быструю версию Mustang GTD, американские СМИ писали последние пару месяцев, а сегодня состоялся официальный и весьма громкий анонс. Оказывается, ещё 24 марта Дирк Мюллер установил на Ford Mustang GTD Competition новый рекорд Нюрбургринга, просто объявили об этом только сейчас.

На данный момент Ford Mustang GTD Competition помещён в официальной таблице рекордов Нюрбургринга в класс прототипов и предсерийных автомобилей, потому что его премьера ещё впереди, а производство не началось. Тем не менее ясно, что Mustang GTD Competition будет серийным, и если мысленно перенести его в класс спорткаров, то вот вам новый лидер — наконец-то побит рекорд пятилетней давности от Porsche 991 GT2 RS Manthey Performance Kit (6 мин 43,300 с)!

Напомним, что Ford Mustang GTD дебютировал в 2023 году, но на рынок он вышел только в 2025-м, так что модель ещё очень молодая, и, как видим, потенциал шасси и двигателя ещё не исчерпан. Mustang GTD уже дважды штурмовал Северную петлю Нюрбургринга, оба раза за рулём был Дирк Мюллер. Вторая попытка состоялась 9 апреля прошлого года, тогда спорткар пересёк финишную черту спустя 6 мин 52,072 с﻿.

Разница между новым рекордом и прошлогодним действительно впечатляет — это настоящий прорыв, особенно с учётом того, что Mustang GTD — переднемоторная заднеприводная машина. Среди дорожных машин быстрее Нордшляйфе проезжал только гибридный полноприводный Mercedes-AMG One со среднемоторной компоновкой (6 мин 29,090 с), но он справедливо помещён в класс суперкаров.

В пресс-релизе Ford сказано, что Северную петлю Нюрбургринга за рулём Ford Mustang GTD Competition проехал также инженер Ford Racing Стив Томпсон, он не профессиональный гонщик и его общий накат по Нордшляйфе — менее 40 кругов, а время круга при этом очень достойное — 6 мин 49,337 с.

Упоминание заезда инженера сделано, очевидно, с оглядкой на время круга Chevrolet Corvette ZR1X, который в прошлом году прогнал по Нордшляйфе джи-эмовский водитель-испытатель Дрю Кэттелл, то есть тоже непрофессиональный гонщик, его время — 6 мин 49,275 с, то есть Стив Томпсон на Ford Mustang GTD Competition почти его догнал. Таким образом Ford заранее отвечает на потенциальные укоры скептиков по поводу того, что Mustang GTD Competition установил свой рекорд благодаря профессиональному гонщику, а Corvette ZR1X быстр даже в руках любителя.

За счёт чего Mustang GTD так резко прибавил в скорости? Ford пока не раскрывает всех особенностей версии Competition, но сообщает, что спорткар стал ещё мощнее (то есть 5,2-литровый компрессорный V8 теперь выдаёт более 826 л.с.) и ещё легче (прежде самой лёгкой была версия Liquid Carbon), а новые колёса из магниевого сплава обуты в более цепкие шины. Вдобавок более изощрённым стало аэродинамическое оперение: изменена форма заднего антикрыла, задние колёса обзавелись карбоновыми обтекателями, на переднем бампере появились боковые канарды. В салоне обещаны новые облегчённые кресла.

Дата премьеры Ford Mustang GTD Competition пока не названа. Цена тоже пока неизвестна, но, полагаем, что версия Competition будет существенно дороже, чем базовый Mustang GTD, за который компания простит в США минимум 325 000 долларов.

Ранее в апреле компания Ford сообщила, что трековый среднемоторный суперкар Ford GT Mk IV стал самым быстрым американским автомобилем на Нюрбургринге, его время круга — 6 мин 15,977 с.

