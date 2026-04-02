  • Ford GT Mk IV стал самым быстрым американским автомобилем на Нюрбургринге

Ford GT Mk IV стал самым быстрым американским автомобилем на Нюрбургринге

02.04.2026 4201 1 1
Ford GT Mk IV стал самым быстрым американским автомобилем на Нюрбургринге

Предназначенный исключительно для терка суперкар Ford GT Mk IV под управлением бельгийского гонщика Фредерика Вервиша проехал легендарную Северную петлю Нюрбургринга за 6 мин 15,977 с.

С началом весны начался и новый сезон рекордов на Нордшляйфе, его торжественно открыло спортивное подразделение Ford Racing, сообщив о состоявшемся вчера удачном заезде Ford GT Mk IV. Можно, конечно, было и вчера сообщить, но вчера был День дурака и куча самодурства в медиа-пространстве, поэтому публикацию приберегли на сегодня.

Напомним, что Ford GT Mk IV — это финальное исполнение суперкара Ford GT второго поколения. Версия Mk IV предназначена исключительно для трека, премьера состоялась в декабре 2022 года, а летом прошлого года канадская компания Multimatic приступила к производству третьей и последней партии этих машин из общего тиража в 67 шт., каждая машина стоит минимум 1,7 млн долларов.

На Ford GT Mk IV рабочий объём бензинового битурбомотора V6 EcoBoost увеличен с 3,5 л до 3,8 л, а его максимальная мощность превышает 830 л.с. Аэродинамическое оперение трекового суперкара способно генерировать более 1090 кг прижимной нагрузки на скорости 241 км/ч, а перегрузки в поворотах могут превышать 3g.

С временем круга 6 мин 15,977 с Ford GT Mk IV стал третьим в классе прототипов и предсерийных автомобилей официальной таблицы рекордов Нюрбургринга, первое место в этом классе занимает гибридный Porsche 919 Hybrid Evo (5 мин 19,546 с), второе — электрический Volkswagen ID.R (6 мин 05,336 с). Получается, что среди чисто бензиновый машин Ford GT Mk IV — первый на Нордшляйфе и самый быстрый среди американских автомобилей.

Для сравнения скажем, что гибридный 1267-сильный Chevrolet Corvette ZR1X в прошлом году проехал Северную петлю Нюрбургринга за 6 мин 49,275 с, а гибридный Mercedes-AMG One мощностью 1063 л.с. в 2024 году сделал это за 6 мин 29,090 с. Другое дело, что и Chevrolet Corvette ZR1X, и Mercedes-AMG One сертифицированы для дорог общего пользования со всеми вытекающими из этого ограничениями, а у Ford GT Mk IV таких ограничений нет, но в его время круга в любом случае впечатляет.

спортивные авто суперкары рекорды Ford Ford GT
Обновлено 05.04.2026

 

1 комментарий
04.04.2026 20:02
Pavel Udaloff

Поправьте плз - трека, а не терка.

