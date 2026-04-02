Ford GT Mk IV стал самым быстрым американским автомобилем на Нюрбургринге

С началом весны начался и новый сезон рекордов на Нордшляйфе, его торжественно открыло спортивное подразделение Ford Racing, сообщив о состоявшемся вчера удачном заезде Ford GT Mk IV. Можно, конечно, было и вчера сообщить, но вчера был День дурака и куча самодурства в медиа-пространстве, поэтому публикацию приберегли на сегодня.

Напомним, что Ford GT Mk IV — это финальное исполнение суперкара Ford GT второго поколения. Версия Mk IV предназначена исключительно для трека, премьера состоялась в декабре 2022 года, а летом прошлого года канадская компания Multimatic приступила к производству третьей и последней партии этих машин из общего тиража в 67 шт., каждая машина стоит минимум 1,7 млн долларов.

На Ford GT Mk IV рабочий объём бензинового битурбомотора V6 EcoBoost увеличен с 3,5 л до 3,8 л, а его максимальная мощность превышает 830 л.с. Аэродинамическое оперение трекового суперкара способно генерировать более 1090 кг прижимной нагрузки на скорости 241 км/ч, а перегрузки в поворотах могут превышать 3g.

С временем круга 6 мин 15,977 с Ford GT Mk IV стал третьим в классе прототипов и предсерийных автомобилей официальной таблицы рекордов Нюрбургринга, первое место в этом классе занимает гибридный Porsche 919 Hybrid Evo (5 мин 19,546 с), второе — электрический Volkswagen ID.R (6 мин 05,336 с). Получается, что среди чисто бензиновый машин Ford GT Mk IV — первый на Нордшляйфе и самый быстрый среди американских автомобилей.

Для сравнения скажем, что гибридный 1267-сильный Chevrolet Corvette ZR1X в прошлом году проехал Северную петлю Нюрбургринга за 6 мин 49,275 с, а гибридный Mercedes-AMG One мощностью 1063 л.с. в 2024 году сделал это за 6 мин 29,090 с. Другое дело, что и Chevrolet Corvette ZR1X, и Mercedes-AMG One сертифицированы для дорог общего пользования со всеми вытекающими из этого ограничениями, а у Ford GT Mk IV таких ограничений нет, но в его время круга в любом случае впечатляет.

