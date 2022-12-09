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  • Ну теперь точно всё: Ford прощается с моделью GT трековой спецверсией Mk IV

Ну теперь точно всё: Ford прощается с моделью GT трековой спецверсией Mk IV

09.12.2022 40 0 0

В октябре компания Ford представила последнюю дорожную версию суперкара GT второго поколения, которая получила имя LM Edition, но на этом история не закончилась: сегодня анонсирована совершенно особая трековая версия Mk IV, она будет выпущена тиражом 67 экземпляров, каждый обойдётся покупателю в 1,7 млн долларов.

Ford GT второго поколения выпускается с 2016 года, сборка суперкаров происходит в ручном режиме на фабрике канадской фирмы Multimatic в Маркеме (провинция Онтарио). В 2020 году автомобиль пережил небольшую техническую модернизацию, в результате которой мощность 3,5-литрового бензинового битурбомотора V6 EcoBoost, работающего в паре с 7-ступенчатым «роботом» Getrag с двумя сцеплениями, была повышена с 656 до 669 л.с., изменились настройки подвески. Производство дорожного Ford GT завершится в этом году, всего в период с 2016 по 2022 год свет увидели десять спецверсий этой модели, включая вышеупомянутую LM Edition, общий тираж «второго» Ford GT составит 1350 экземпляров. Но представленный сегодня трековый Ford GT Mk IV стоит особняком — его, по сути, следует рассматривать как отдельную модель.

Ford GT40 Mk IV
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Ford GT40 Mk IV
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Ford GT40 Mk IV
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Название новинки и её тираж отсылают к гоночной модели Ford GT40 Mk IV 1967 года, которая в том же году выиграла суточный марафон в Ле-Мане. Эта победа стала второй по счёту для Ford GT40 после легендарного триумфа в Ле-Мане 1966 года, когда сразу три Ford GT40 заняли три первых места, — гонка и подготовка к ней подробно показаны в художественном фильме «Ford против Ferrari» 2019 года с Мэттом Деймоном и Кристианом Бейлом в главных ролях. Бейл играет в фильме гениального гонщика и механика Кена Майлза, в конце фильма Майлз трагически погибает во время испытаний будущего GT40 Mk IV.

Ford GT40 Mk IV
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Ford GT40 Mk IV
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Ford GT40 Mk IV
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Ford GT40 Mk IV
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Ford GT40 Mk IV не имел практически ничего общего с машинами GT40 Mk II, что выиграли Ле-Ман в 1966 году, — окрылённая успехом компания Ford решила сделать машину для следующего сезона с чистого листа, с учётом недостатков прошлой модели и преимуществ новых материалов, в частности лёгких сотовых алюминиевых панелей. Новую машину также называли J-Car, поскольку проектировалась она под новый регламент FIA, описанный в приложении J. Времени для разработки было мало, различные аэродинамические решения испытывались гонщиками без предварительной проверки и стоили жизни Кену Майлзу. После его гибели аэродинамику Mk IV всё-таки довели до ума, но победа в Ле-Мане 1967 года обошлась слишком дорого.

Новый Ford GT Mk IV в свою очередь имеет мало общего с дорожным Ford GT и даже с его гоночными версиями класса LMGTE Pro. Получился самобытный продукт для трек-дней, эдакий аналог Bugatti Bolide, который в свою очередь имеет мало общего с дорожным Bugatti Chiron.

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Пресс-служба Ford даёт очень скупое техническое описание GT Mk IV, известно лишь, что трековая версия имеет увеличенную колёсную базу и полностью уникальное аэродинамическое оперение с удлинённой кормой, на которую установлено фиксированное широкое атникрыло (у дорожного Ford GT узкое антикрыло может менять высоту и угол атаки прямо во время езды). Рабочий объём двигателя увеличен (насколько, не сообщается), максимальная мощность превышает 800 л.с., установлены гоночная коробка передач и гоночная подвеска с адаптивными амортизаторами Multimatic ASV.

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Заявки на покупку Ford GT Mk IV принимаются на сайте компании Multimatic, желающим нужно заполнить короткую анкету и ждать. Компания Ford сама определит достойных покупателей в первом квартале следующего года, а отгрузка готовых машин клиентам начнётся в конце весны.

Будет ли Ford GT третьего поколения, пока неизвестно. Пауза между первым и вторым поколениями модели длилась долгие десять лет. Между тем суперкар первого поколения в следующем году вернётся на рынок стараниями компания GT1 из американского штата Мичиган, подробности можно узнать здесь.

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