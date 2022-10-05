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  • Ford GT LM Edition: прощальную версию бензинового суперкара посвятили былым победам

Ford GT LM Edition: прощальную версию бензинового суперкара посвятили былым победам

05.10.2022 16 0 0

Компания Ford представила последнюю спецверсию LM Edition своего флагманского среднемоторного спорткара Ford GT, производство которого завершится в конце текущего года. Тираж LM Edition составит всего 20 экземпляров, они войдут в состав общего тиража модели (1350 экземпляров).

 

О том, что нынешний год станет последним для современного суперкара Ford GT второго поколения (выпускается с 2016 года), мы сообщали ещё в феврале, тогда же компания Ford представила седьмую по счёту ретроспективную версию этой модели — Alan Mann Heritage Edition, а всего спецверсий у Ford GT в итоге будет десять, включая представленную сегодня LM Edition.

Десятую и последнюю спецверсию логично было бы тоже сделать ретроспективной и посвятить легендарной победе Ford GT40 в Ле-Мане 1966 года, блестяще воспетой в художественном фильме «Ford против Ferrari» 2019 года, но маркетологи Ford в итоге решили привязать LM Edition к более современной победе, а именно к первому месту гоночного Ford GT в классе LMGTE Pro в Ле-Мане 2016 года.

В 2016 году на подиум в классе LMGTE Pro пришли сразу две машины команды Ford Chip Ganassi Team USA: первое место заняла машина под номером 68 (пилоты — Джоуи Хэнд, Дирк Мюллер, Себастьен Бурде), третье место — машина под номером 69 (пилоты — Райан Бриско, Ричард Уэстбрук, Скотт Диксон), а между ними вклинился Ferrari 488 GTE под номером 82 команды Risi Competizione (пилоты — Джанкарло Физикелла, Маттео Малучелли, Тони Виландер), что стало своеобразной рифмой противостояния Ford и Ferrari в Ле-Мане 1966 года.

В декоре Ford GT LM Edition используются несколько деталей, напечатанных на 3D-принтере, в том числе номерная металлическая табличка на передней панели салона. Так вот для изготовления этой таблички компания Ford измельчила в порошок коленвал завалявшегося на складе двигателя Ford GT LMGTE Pro под номером 69, что участвовал в гонках в Ле-Мане в 2016 году, и добавила его в состав каждой из 20 табличек версии LM Edition — такой вот специфический фетиш.

К другим особенностям версии LM Edition относятся базовый серебристый цвет кузова Liquid Silver с красным либо синим контурным декором на выбор, 20-дюймовые углепластиковые колёсные диски с титановыми гайками крепления, чёрные тормозные суппорты, напечатанные на 3D-принтере выхлопные патрубки. Салон обит чёрной алькантарой, причём углепластиковые кресла водителя и пассажира имеют обивку разных цветов: пассажирское — чёрное, водительское — красное либо синее.

Техническая начинка — стандартная. Напомним, что в 2020 году Ford GT пережил техническую модернизацию: была перенастроена подвеска, а мощность 3,5-литрового бензинового битурбомотора V6 EcoBoost, работающего в паре с 7-ступенчатым «роботом» Getrag с двумя сцеплениями, была повышена с 656 до 669 л.с.

Сборкой всех Ford GT в ручном режиме занимается канадская фирма Multimatic, при этом заказы на сайте компании Ford уже не принимаются, то есть все слоты, включая 20 машин LM Edition, уже разобраны. Розничная цена Ford GT составляла около 500 000 долларов.

Компания Ford пока ничего не говорила по поводу нового Ford GT — скорее всего, ждать его в ближайшие годы не стоит. Клиентам Ford к этому не привыкать, ведь пауза между первым и вторым поколениями Ford GT длилась десять лет.

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