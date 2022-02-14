Эта музыка не будет вечной: производство суперкара Ford GT завершится в этом году

Ford GT второго поколения дебютировал в 2015 году на Детройтском автосалоне, этой премьере предшествовала грамотная рекламная кампания, суть которой состояла в том, что модель ещё до начала производства стала раритетом. Предполагалось выпустить всего 500 экземпляров и распределить их между истинными фанатами Ford GT, для чего с целью отсеивания спекулянтов перед заказом нужно было пройти специальный опрос-квест и пообещать не перепродавать машину сразу после покупки. Запрет на перепродажу в течение первых двух лет владения действует и сейчас, хотя в целом процедура покупки упростилась, а совокупный тираж вырос до 1350 шт.

В 2020 году Ford GT пережил небольшую техническую модернизацию, в результате которой мощность 3,5-литрового бензинового битурбомотора V6 EcoBoost, работающего в паре с 7-ступенчатым «роботом» Getrag с двумя сцеплениями, была повышена с 656 до 669 л.с., изменены настройки подвески.

Ford GT Alan Mann Heritage Edition

Кроме того, к каждому новому модельному году Ford предлагал в рамках общего тиража модели ретроспективную спецсерию, так или иначе связанную с историческим предком GT — легендарным Ford GT40. На прошлой неделе в рамках автосалона в Чикаго была представлена последняя, седьмая по счёту историческая спецсерия под названием Ford GT Alan Mann Heritage Edition: она посвящена британской гоночной команде Alan Mann Racing, которая сделала на базе GT40 два прототипа с облегчёнными кузовами, что стало важно вехой на пути к триумфу заводской команды Ford в 1966 году в Ле-Мане. Машины из седьмой спецсерии получили фирменную ливрею Alan Mann Racing, копирующую таковую у облегчённых прототипов из 60-х, и особую отделку салона, изменений по части техники нет.



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Сборку суперкаров Ford GT в ручном режиме ведёт канадская фирма Multimatic, специализирующаяся на мелкосерийном производстве спортивных дорожных и гоночных машин для разных производителей (главные клиенты — Ford и Aston Martin). По данным журнала Motor Authority, который ссылается на представителя компании Ford, на данный момент канадский подрядчик изготовил 1100 экземпляров Ford GT, соответственно до конца года нужно сделать ещё 250 — производство завершится в декабре. Расширение тиража не планируется, так что ждём прощальную спецсерию. Представьте себе, далеко не все из оставшихся 250 машин распроданы — свободные слоты есть, заказы на американском потребительском сайте Ford принимаются, цена — около полумиллиона долларов.



Почему же столь редкую машину до сих пор не расхватали? Дело в том, что на рынке эксклюзивных автомобилей сегодня наблюдается невиданное прежде изобилие, и за 500 тысяч долларов есть машины поинтереснее как по части дизайна, так и по части технических характеристик. Но мы не сомневаемся, что в итоге весь тираж будет распродан, тем более что наследника у «второго» Ford GT не будет, по крайней мере, с бензиновым мотором. Компания Ford сейчас на всех парах движется в сторону электромобилей и наращивает их производство. В конце этой электрической трансформации вполне возможен батарейный Ford GT, но точно не в ближайшее время. К слову, пауза между первым и вторым поколениями Ford GT длилась десять лет.

