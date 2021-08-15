Серийный Bugatti Bolide оказался слабее и тяжелее прошлогоднего концепта

Осенью прошлого года французская марка Bugatti представила концепт трекового гиперкара Bolide , а теперь в рамках калифорнийского фестиваля Monterey Car Week дебютировала его серийная версия, которая будет выпущена тиражом 40 экземпляров стоимостью 4 млн евро каждый.

Bugatti разрабатывала концепт Bolide в статусе компании на выданье: ходили слухи, что концерн Volkswagen, в состав которого французская марка входит с 1998 года, захотел от неё избавиться. Слухи эти подтвердились в июле этого года, когда было официально объявлено, что Bugatti переходит под контроль хорватской компании Rimac, занимающейся выпуском электрических гиперкаров. Новые модели Bugatti, стало быть, будут электрическими, но при этом не будут копиями моделей Rimac, а это значит, что на их разработку потребуется несколько лет. Вместе с ними в линейке Bugatti запланированы модели, использующее техническое наследие немецкого концерна, в том числе могучий 8,0-литровый двигатель W16 с четырьмя турбокомпрессорами — вокруг него и построен Bolide.

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Решению выпустить Bolide небольшой серией поспособстовала не только появившаяся в судьбе Bugatti определённость, но и просьбы клиентов со всего мира — мол, хотим такую машину в свою коллекцию. Гендиректор Bugatti Стефан Винкельман с радостью пошёл им навстречу, но сорока счастливчикам, которым выпала честь расстаться с четырьмя миллионами евро ради возможности лично прокатиться на Bolide, придётся запастись терпением — начало поставок намечено только на 2024 год.



На фото, где Bugatti Chiron и Bugatti Bolide стоят рядом, хорошо видно, что кузова у них разные.

Дело в том, что Bolide — это не разновидность дорожного гиперкара Chiron, а самостоятельный проект с новым, более низким и лёгким карбон-титановым кузовом и гоночной ходовой частью. Если Chiron — это комфортный, богато оснащённый и довольно тяжёлый автомобиль массой под две тонны, то Bolide, как охарактеризовал его Винкельман, «это всего лишь четыре колеса, двигатель, коробка передач, руль и два сиденья». То есть максимально аскетичный, лёгкий и быстрый автомобиль для крепких телом и духом пилотов.



Bolide позаимствовал у Chiron только силовой агрегат (мотор W16 в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями), да и тот оптимизирован под трековую езду, то есть имеет меньше ограничений. Однако характеристики серийного Bolide похуже, чем у концепта: максимальная мощность двигателя составляет 1600, а не 1850 л.с. (у Chiron — 1500 л.с.). Компания объясняет это тем, что концепт был рассчитан на использование гоночного топлива с октановым числом 110, а серийный Bolide будет питаться 98-м бензином — оттого и мощность ниже.



Снаряженная масса серийного Bolide — 1450 кг, тогда как у концепта заявлялась сухая масса 1240 кг. С учётом жидкостей (их масса у легковых машин редко превышает 100 кг) выходит, что серийный Bolide примерно на центнер тяжелее концепта. На что пошли лишние килограммы, разработчики не сообщают, в пресс-релизе лишь сказано, что они пытались максимально приблизить серийную машину к концепту. Динамические характеристики пока не объявлены. На стадии концепта заявлялось, что до 100 км/ч Bolide может разогнаться за 2,17 с, а максимальная скорость — свыше 500 км/ч.



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Не подтверждено пока на серийной машине и активное аэродинамическое оперение, создающее на скорости 320 км/ч дополнительные 800 кг нагрузки на переднюю ось и 1800 кг на заднюю. А с учётом выросшей массы, надо полагать, можно не рассчитывать на перегрузки 2,8g в поворотах, на которые был якобы способен концепт. Он же, как утверждалось, сможет проехать Северную петлю Нюрбургринга за 5 мин 23,1 с. Быстрее пока удавалось только спортпрототипу Porsche 919 Hybrid Evo, который в 2018 году проехал Нордшляйфе за 5 мин 19,5 с.



Впрочем, конкретные цифры вряд ли как-нибудь повлияют на коллекционную ценность Bolide — она с учётом статуса марки Bugatti в любом случае будет зашкаливающая.

