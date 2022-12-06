Ford GT первого поколения возвращается с карбоновым кузовом и 1500-сильным мотором

Компания GT1 из американского штата Мичиган выпустит 30 суперкаров на выкупленных у компании Ford шасси GT первого поколения, которые всё это время хранились на складе. Техническая начинка будет серьёзно модернизирована.

Оригинальный суперкар Ford GT первого поколения выпускался с 2004 по 2006 год, было изготовлено чуть более 4000 экземпляров, на вторичном рынке хорошо сохранившиеся машины стоят целое состояние. «Первый» Ford GT стилистически повторял легендарную гоночную модель Ford GT40 из 60-х, но имел современную на тот момент начинку, а именно компрессорный 5,4-литровый V8 (558 л.с., 678 Нм), состыкованный с 6-ступенчатой МКП, которая передаёт всю мощность на задние колёса. Стоковый автомобиль набирает первую «сотню» за 3,8 с, максимальная скорость — 330 км/ч.

Как выяснилось, на кондиционированном складе спортивного подразделения Ford Performance всё это время хранились 30 невостребованных шасси GT первого поколения — их наделали с запасом в том числе для гоночных версий классов GT1/GT3. Эти комплекты с одобрения Ford выкупила компания GT1 из Мичигана, чтобы изготовить финальную и самую дерзкую партию Ford GT первого поколения, сборка начнётся в ближайшие месяцы.



Внешнее оперение кузова будет целиком изготовлено из неокрашенного лакированного углепластика на выкупленных у Matech Concepts пресс-формах (эта швейцарская компания как раз и занималась постройкой гоночных версий Ford GT), при этом в обвес будут внесены некоторые изменения, улучшающие аэродинамические характеристики автомобиля.



Стоковых двигателей оригинального Ford GT на складе не осталось, поэтому вместо них GT1 будет устанавливать монструозный 7,0-литровый агрегат RY45 от тюнинг-ателье Roush Performance, снабжённый двумя турбокомпрессорами Garrett G35-900 на роликовых подшипниках. Максимальная мощность будет превышать 1500 л.с. Коробка передач на сайте GT1 не указана, но, по данным журнала Autoblog, — это спецверсия «секвенталки» Sadev SL90-20. Шасси тоже модернизировано, для него заказаны регулируемые амортизаторы Multimatic DSSV с внешними резервуарами. Динамические характеристики и прочие технические особенности пока не раскрыты.

Возрождённый Ford GT готовится преимущественно как трековый суперкар, но компания сообщает, что сможет сертифицировать машину в некоторых штатах и для дорог общего пользования. Специалисты Ford Performance консультируют коллег из GT1 в процессе разработки, каждый клиент получит сертификат подлинности шасси от Ford. Цена за экземпляр превысит миллион долларов.



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Между тем нынешний год станет последним для суперкара Ford GT второго поколения, который изначально имел углепластиковый кузов и оснащается 3,5-литровым битурбомотором V6 EcoBoost мощностью 669 л.с. Будет ли у Ford суперкар GT третьего поколения, пока неизвестно, никакой официальной информации на сей счёт не было и неофициальной тоже. Пауза между первым и вторым поколениями Ford GT длилась десять лет.

