Kimera K39: рестомод на базе Lancia Montecarlo превратился в суперкар с V8 от Koenigsegg

Итальянская компания Kimera Automobili представила новую версию своего рестомода на базе купе Lancia Beta Montecarlo из середины 1970-х. Автомобиль получил модернизированный аэродинамический обвес, а на смену 4-цилиндровому двигателю пришёл 1000-сильный V8 производства Koenigsegg.

В 2021 году компания Kimera Automobili, выросшая из гоночной команды Kimera Motorsport, явила миру эффектный рестомод Kimera EVO37 по мотивам раллийной легенды Lancia 037, за основу которого взят остов кузова «гражданского» купе Lancia Beta Montecarlo. Напомним, что Lancia 037 стала последним заднеприводным автомобилем, выигравшим кубок конструкторов Чемпионата мира по ралли: это случилось в 1983 году, затем в ралли стали доминировать полноприводные машины.

Kimera EVO37 — среднемоторный заднеприводный автомобиль с 4-цилиндровым бензиновым двигателем от Italtecnica, он оснащён комбинированным наддувом, максимальная мощность — 505 л.с. В 2024 году дебютировал Kimera EVO38 — это полноприводная версия того же рестомода, мощность двигателя Italtecnica здесь увеличена до 600 л.с. Свежепредставленный Kimera K39 — это уже полноценный суперкар на той же основе (Lancia Beta Montecarlo), но с сильно раздутым аэродинамическим оперением и новым силовым агрегатом.

Сердцем Kimera K39 стал 5,0-литровый бензиновый битурбомотор V8 от Koenigsegg, его настроили в раллийном стиле, снизив мощность, но увеличив крутящий момент, в итоге вышло 1000 л.с. при 7350 об/мин и 1200 Нм при 5500 об/мин. Коробка передач — новая 7-ступенчатая «механика» от итальянской компании Cima, ведущие колёса — задние. Динамические характеристики не опубликованы.

У Kimera K39 будут две версии — дорожная Stradale (красная машина на фотографиях) и гоночная Pikes Peak в ливрее Martini Racing. Гоночная версия отправится покорять легендарную гору Пайкс-Пик в американском штате Колорадо, а дорожную выпустят тиражом 20 экземпляров для избранных клиентов. 10 из этих машин получат сменный аэродинамический обвес в стиле версии Pikes Peak в дополнение к более скромному стандартному.

Даже в версии Stradale суперкар Kimera K39 выглядит очень эффектно и уже мало напоминает Lancia 037. Форма кормы с характерными вертикальными решётками по бокам похожа на таковую у Ferrari F40 — такие цитаты можно приветствовать. Подробностей о шасси, к сожалению, нет, ясно только, что оно полностью новое и тщательно настроенное под возросшую мощность. За ажурными колёсными дисками с центральной гайкой крепления видны крупные перфорированные дисковые тормоза.

Цена Kimera K39 официально не объявлена, неофициальные источники сообщают, что она составляет не менее 2 млн евро. Очередь в любом случае можно не занимать, все 20 запланированных к производству машин уже распределены между самыми верными и щедрыми клиентами Kimera.