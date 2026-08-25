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Китайские суперкары Dreame оказались пустышкой — проект закрыт и зарос травой

25.08.2026 315 0 0
Китайские суперкары Dreame оказались пустышкой — проект закрыт и зарос травой

Китайская компания Dreame Technology, известная как производитель пылесосов и другой бытовой техники, решила закрыть автомобильное подразделение спустя год после его запуска. Электрические суперкары под марками Nebula, Kosmera и Starry, обещавшие выдающиеся технические характеристики, как оказалось, были макетами, их разработкой никто всерьёз не занимался.

Автомобильный проект Dreame, о котором впервые стало известно в сентябре прошлого года, изначально казался нам авантюрой без ясного стратегического видения. Чутьё нас не подвело — проект лопнул, сегодня компания Dreame Technology объявила об этом официально, объяснив закрытие необходимостью сконцентрироваться на приоритетных направлениях бизнеса.

Компанию Dreame Technology основал в 2017 году китайский предприниматель Ю Хао, она сумела довольно быстро раскрутиться и сегодня производит широкий ассортимент высокотехнологичных пылесосов, фенов, газонокосилок, телевизоров и прочей бытовой техники — всё это продаётся в том числе в России.

Ю Хао, как выяснилось, известен своим размашистым стилем управления, его попытки диверсифицирать бизнес Dreame могут принимать довольно экстравагантный характер. Автомобильное подразделение Dreame Auto было состряпано на коленке, но вело шапкозакидательскую пиар-компанию с целью привлечения инвестиций.

Nebula Next 01

Dreame Auto планировала выпустить свой первый электромобиль уже в 2027 году, при этом к запуску готовились сразу три бренда — Nebula (спорткары), Kosmera (эксклюзивные версии спорткаров Nebula с изменённым дизайном) и Starry (внедорожники и кроссоверы). Производить свои машины Dreame Auto хотела на двух собственных заводах — в Китае и в Германии. Для китайского завода даже был куплен земельный участок на востоке страны, но, как сообщают китайские СМИ, никакие работы на нём не велись, сейчас участок заброшен, на нём выросла трава выше человеческого роста.

Похожий на Rolls-Royce Cullinan макет кроссовера марки Starry от Dreame Auto

Живьём свою будущую продукцию Dreame Auto показывала в начале этого года в Лас-Вегасе и в апреле Сан-Франциско. На последней презентации американской публике были представлены электрический суперкар Nebula Next 01 с четырёхмоторной силовой установкой мощностью 1400 кВт (1903 л.с.) и его топовая версия Jet Edition со встроенными в корму ракетными ускорителями, благодаря которым, как заявлялось, суперкар способен разгоняться до 100 км/ч всего за 0,9 с.

Nebula Next 01 Jet Edition

На самом деле, как пишут китайские СМИ, все показанные модели Dreame Auto были макетами, не способными к самостоятельному передвижению, разработка толком не велась. Известно, что Dreame Auto пыталась заручиться поддержкой Chery как инженерного подрядчика, но Chery отказалась от такого сомнительного сотрудничества.

В мае в Dreame Auto начались сокращения, но только сегодня было объявлено, что проект закрыт, а приобретённые в процессе его реализации компетенции пойдут на пользу другим направлениям бизнеса Dreame Technology.

Nebula Next 01 Jet Edition

От себя добавим, что, возможно, на решение Ю Хао отказаться от автомобильного проекта повлияла прошедшая в августе автомобильная неделя в Монтерее (США, штат Калифорния), где тон задавали аналоговые суперкары с мощными бензиновыми двигателями и МКП. Dreame Auto со своими электрическими свистулями пошла совсем не туда, в лакшери-сегменте такого сорта проекты теперь никому не нужны, так что итог вполне закономерен.

Китай спортивные авто электромобиль суперкары бизнес Dreame
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