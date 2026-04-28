Суперкар Dreame Nebula Next 01 Jet Edition: ракетные ускорители и разгон до «сотни» за 0,9 с

Китайская компания Dreame Technology, известная как производитель пылесосов и другой бытовой техники, готовится громко ворваться в автобизнес. Под несколькими новыми брендами Dreame хочет производить роскошные автомобили с электрическими и plug-in гибридными силовыми установками. Одной из первых новинок будет четырёхдверный электрический суперкар Dreame Nebula Next 01 и его версия Jet Edition с интегрированными ракетными ускорителями.

Компанию Dreame Technology основал в 2017 году китайский предприниматель Ю Хао, она сумела довольно быстро раскрутиться и сегодня производит широкий ассортимент высокотехнологичных пылесосов, фенов, газонокосилок и телевизоров, всё это продаётся в том числе в России. Ю Хао постепенно диверсифицирует бизнес Dreame, ключевые новые направления — искусственный интеллект и мощные электромобили.

В прошлом году компания объявила о том, что выпустит свой первый электромобиль в 2027 году, в соцсетях были опубликованы рендеры четырёхдверного электрического суперкара, отдалённо напоминающего растянутый Bugatti Chiron. Позже выяснилось, что автомобильное подразделение Dreame Auto будет работать сразу под тремя брендами: Nebula (спорткары), Kosmera (эксклюзивные версии спорткаров Nebula с изменённым дизайном) и Star/Starry (внедорожники и кроссоверы).

Собственного сайта у Dreame Auto и её дочерних брендов пока нет, есть только каналы в соцсетях, пиар-работа налажена плохо, поэтому информация несколько разрозненная. Ранее сообщалось, что Dreame Auto будет выпускать свои машины на собственном заводе в пригороде Берлина (Германия), причём первая модель будет запущена в производство в 2027 году. В последних пресс-релизах, опубликованных на площадке PRNewswire, этой информации нет.

На этой неделе в Сан-Франциско (США) состоялась премьера суперкара Nebula Next 01 Jet Edition. Суть его описания сводится к тому, что это самый лучший, самый передовой и самый быстрый электромобиль в мире. Обещана четырёхмоторная силовая установка мощностью 1400 кВт или 1903 л.с., активная подвеска и руль по проводам, твердотельная батарея с плотностью энергии более 450 Вт·ч/кг, 4320-канальный лидар для работы автопилота и мощный искусственный интеллект на борту. Запас хода на одной зарядке превысит 550 км по циклу CLTC.

Особенность версии Jet Edition (красная машина на фотографиях) — встроенные в корму два ракетных ускорителя, способных развивать тягу в 10 кН и разогнать суперкар до 100 км/ч всего за 0,9 с. Долго раскочегаривать реактивные двигателя не придётся, обещанное время срабатывания — 150 мс (0,15 с). Желтая машина фотографиях — это стандартная Nebula Next 01 без ракетных ускорителей.

Ранее ракетные ускорители на электромобиле ранее анонсировала компания Tesla, их должна получить модель Roadster второго поколения, но её разработка длится уже более восьми лет и до сих пор не завершена.

Использование ракетных ускорителей на дорогах общего пользования вряд ли будет возможно из соображений безопасности, но где-нибудь на закрытой территории под присмотром пожарных и врачей — почему бы и нет, желающие найдутся.

Сколько будет стоить Nebula Next 01, пока неизвестно, да и в целом перспективы подразделения Dreame Auto пока что вызывают большие сомнения, но мы продолжим следить за этим проектом.