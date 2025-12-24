Новинки ×
24.12.2025 68 0 0
Не кошмар, а Kosmera: на выставке CES 2026 дебютируют два загадочных суперкара

Новая компания Kosmera представит в начале январе на выставке CES 2026 в Лас-Вегасе два суперкара с очень мощными силовыми установками и фантастическими технологиями в управлении шасси. СМИ ожидают премьеры от нового бренда со скепсисом.

Имя Kosmera замелькало в СМИ на прошлой неделе, тогда был опубликован тизер автомобиля, в профиль напоминающего седан Porsche Taycan. Вчера выяснилось, что премьер будет две: вместе с условным седаном будет представлен некий суперкар Kosmera с очень широкими крыльями.

Официальный пресс-релиз Kosmera, опубликованный на PRNewswire, сообщает, что на выставке CES 2026, что будет проходить с 6 по 9 января, компания покажет два статических прототипа (то бишь макеты), сочетающие в себе потрясающий дизайн и невероятное удовольствие от вождения. Обещано двухрежимное шасси, способное мгновенно переключаться между абсолютной плавностью хода и жёстким спортивным пресетом. Также заявлено некое двойное рулевое колесо (dual-steering-wheel unlock mechanism) — пока можно только гадать, что это можно значить. Возможно, речь идёт о том, что машиной будут управлять одновременно водитель и искусственный интеллект.

Колёса будут вращать электромоторы, каждый способен выдавать до 350 кВт, итого в сумме выходит 1400 кВт или 1903 л.с. Будет ли в каком-либо виде в конструкции присутствовать ДВС, пока неизвестно. В лёгком кузове заявлены композитные материалы аэрокосмического класса и детали, напечатанные на 3D-принтере. Соотношение мощности к массе должно быть 1:1.

Кто стоит за Kosmera, в пресс-релизе не сказано, официального сайта у компании пока нет. Некоторые зарубежные коллеги сообщают, что Kosmera — это не что иное, как «дочка» китайской компании-производителя бытовой техники Dreame Technology, объявившей в этом году о намерении устроить сенсацию в автобизнесе: были опубликованы рендеры двух моделей, но не таких, как у Kosmera, а других: одна напоминает растянутый Bugatti Chiron, вторая — Rolls-Royce Cullinan. Dreame Technology как раз обещала первую живую премьеру своей автомобильной продукции на выставке CES, ну а то, что имя теперь другое, никого не должно удивлять — китайские компании меняют бренды как перчатки.

Зарубежные коллеги ожидают премьер от Kosmera со скепсисом, потому что её пресс-релиз — это смесь тумана с шапкозакидательством, и пока непонятно, кто это и что это. Скоро будет понятно, следите за новостями на нашем сайте.

спортивные авто суперкары новинки Kosmera

 

0 комментариев

Новые комментарии
