Они это серьёзно: китайский производитель пылесосов Dreame хочет шокировать авторынок

18.09.2025 194 0 0

Компания Dreame Technology в самом деле хочет вывести на мировой рынок четырёхместный суперкар, напоминающий растянутый Bugatti Chiron: опубликован очередной рендер этой чудо-машины, раскрыты кое-какие подробности бизнес-плана.

О том, что Dreame Technology хочет войти в автобизнес с ультралакшери-моделью в стиле Bugatti Chiron, мы рассказывали на прошлой неделе, но тогда рассматривали эту новость скорее как курьёз, так как официальной информации от самой компании практически не было. На этой неделе выяснилось, что всё серьёзно: свежеиспечённое автомобильное подразделение Dreame Auto завело официальную страничку в китайской социальной сети Weibo, а основатель Dreame Technology — китайский предприниматель Ю Хао — дал интервью аффилированному с этой соцсетью СМИ Sina Tech.

Компания Dreame Technology была основана в 2017 году, она сумела довольно быстро раскрутиться и сегодня производит широкий ассортимент высокотехнологичных пылесосов, фенов, газонокосилок и телевизоров, всё это продаётся в том числе в России. Ю Хао постепенно диверсифицирует бизнес Dreame, ключевые новые направления — это искусственный интеллект и автомобили. Ещё 28 августа компания объявила о том, что выпустит свой первый электромобиль в 2027 году, а диковатые рендеры машины, похожей Bugatti Chiron, китайские СМИ распространили от имени Ю Хао на прошлой неделе.

Новый рендер с открытыми дверьми опубликован уже на официальной страничке Dreame Auto в Weibo, в подписи к картинке сказано, что готовящийся к дебюту автомобиль будет иметь вот прямо такие, открывающиеся вверх и в разные стороны двери, центральных стоек у кузова не будет, но при этом его жёсткость на кручение составит аж 45 000 Нм/градус.

В свою очередь в заметке Sina Tech говорится, что первый публичный показ дебютной модели Dreame состоится в начале следующего года на выставке CES в Лас-Вегасе, а серийное производство начнётся в 2027 году. Производство почему-то решено наладить в Германии, причём не где-нибудь, а в пригороде Берлина, прямо под боком у местной Гигафабрики Tesla. Силовые установки могут быть как полностью электрические, так и plug-in гибридные типа EREV, где ДВС механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею.

Под брендом Dreame китайская компания собирается выпускать суперкары уровня Bugatti, а будет ещё вторая марка, которая называется не то Star, не то Starry — она нацелена на Rolls-Royce и Bentley, причём конкретно на кроссоверы, при этом стоить они будут на уровне гибридных кроссоверов Li Auto, то есть на порядок дешевле, чем Rolls-Royce и Bentley.

Пока эта это вся информация, мы продолжим следить за новый амбициозным игроком глобального авторынка из Китая.

Напомним, что в своё время электромобили пытался делать британский производитель пылесосов Dyson, но сильно переоценил свои возможности и свернул электромобильный проект ещё до запуска первой модели в серийное производство.

