Суперкар от китайского производителя пылесосов Dreame готовится к дебюту

10.09.2025 104 0 0

Компания Dreame Technology, один из ведущих китайских производителей бытовой техники, решила заняться автобизнесом и уже в 2027 году обещает вывести на мировой рынок свою первую модель, которая посрамит Bugatti, Ferrari и прочих титанов супекаростроения.

Компанию Dreame Technology основал в 2017 году китайский предприниматель Ю Хао, она довольно быстро раскрутилась и сегодня производит широкий ассортимент высокотехнологичных пылесосов и фенов. Бизнес Dreame Technology постепенно диверсифицируется в сторону ИИ и другой бытовой электроники, а также в сторону электромобилей. 28 августа компания официально объявила о том, что выпустит свой первый электромобиль в 2027 году. Дебютная модель позиционируется в сегменте ультра-лакшери, то есть круче некуда: обещаны фантастические технические характеристики, уникальные технологии и запредельная роскошь. Главным конкурентном был почему-то назван давно снятый с производства Bugatti Veyron.

Сегодня китайские СМИ распространили рендеры первого электромобиля Dreame, которые якобы опубликовал сам Ю Хао, но мы не смогли найти первоисточник. На официальных страничках Dreame Technology в соцсетях этих рендеров нет. Честно говоря, они выглядят слишком нелепо, чтобы быть правдой, в том смысле, что это просто растянутый Bugatti Chiron — столь бессовестного копирования дизайна в автопроме мы не видели уже лет десять.

Есть также рендер салона, который не совпадает с тем, что видно через окошки машины на других картинках — там в салоне вообще какая-то каша. В целом рендеры напоминают продукт генерации не самого продвинутого ИИ. Хочется верить, что реальный первый суперкар от Dreame Technology будет другим и действительно сможет нас удивить.

Добавим, что в своё время электромобили пытался делать британский производитель пылесосов Dyson, но сильно переоценил свои возможности и свернул электромобильный проект ещё до запуска первой модели в серийное производство. Получится или нет у Dreame Technology, покажет время.

Китай электромобиль суперкары новинки Dreame
