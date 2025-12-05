Роскошный седан Avatr 12 стартует в России: комплектации и цены

Премиальный бренд Avatr – это совместный проект компаний Changan, Huawei и CATL. В России продажами марки занимается местное подразделение Changan, при этом у «премиума» собственная дилерская сеть. У нас первенцем стал эффектный электрический кроссовер Avatr 11, на российский рынок он официально вышел в начале текущего года. Летом состоялась локальная премьера второй модели – не менее эффектного седана Avatr 12. Осенью были раскрыты подробности об оснащении, в Changan также объявили о том, что седан получил ОТТС. Ну а теперь опубликован прайс-лист и дан старт продажам. Кстати, как отметили в пресс-службе российского офиса, название седана «в русскоязычном варианте правильно произносить раздельно – “Аватр-Один-Два”».

Avatr 12 представляет собой даже не седан, а фастбек без традиционного заднего стекла. Как и кроссовер, в России новинка доступна только в виде электрокара, хотя в Китае у обеих моделей уже появились гибридные версии. Длина нашего Avatr 12 равна 5020 мм, ширина – 1999 мм, высота – 1450 или 1460 мм, колесная база – 3020 мм. Паспортный дорожный просвет начальных исполнений составляет 140 мм (без нагрузки), у версий с пневмоподвеской он варьируется от 120 до 165 мм.

В России Avatr 12 предложен в четырех комплектациях – Advance, Business, Dynamic и Dynamic Pro. Базовый седан – заднеприводный, он оснащен электромотором мощностью 313 л.с. (370 Нм). Остальные исполнения имеют двухмоторный полный привод, суммарная отдача – 578 л.с. и 650 Нм. Батарея от CATL одна на всех – емкостью 94,53 кВт*ч. Запас хода заднеприводного Avatr 12 составляет 610 км, полноприводных версий – 565 км. Правда, дальнобойность рассчитана по устаревшему циклу NEDC. Адресованная России модель получила разъем для зарядного устройства европейского стандарта CCS Combo 2. Причем оригинальная зарядная станция обещана в подарок при покупке Avatr 12. Заявлено, что первую «сотню» одномоторный седан наберет за 6,7 секунды, его максимальная скорость – 215 км/ч. Полноприводный Avatr 12 разгоняется с 0 до 100 км/ч за 3,9 секунды, максималка – 220 км/ч.

Все версии имеют безрамочные двери с доводчиками, выдвижной спойлер и панорамную крышу. В списке стандартного оборудования также значатся: обогрев лобового стекла, обивка кресел из натуральной кожи, подогрев, вентиляция и массажер всех сидений (передние – еще и с откидными подставками для ног), узкий дисплей во всю ширину передней панели (35,4 дюйма), русифицированная мультимедиа-система с планшетом диагональю 15,6 дюйма и еSIM-картой российского образца, голосовой ассистент, аудиосистема Meridian с 25 динамиками, две площадки для беспроводной зарядки, двухзонный климат-контроль, штатный видеорегистратор, камеры кругового обзора (с функцией «прозрачное шасси»), 5 радаров миллиметрового диапазона, 12 ультразвуковых радаров, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Начиная с комплектации Dynamic появляются пневмоподвеска с адаптивными амортизаторами, 21-дюймовые диски вместо 20-дюймовых и электропривод боковых дверей. Наконец, у топового варианта Dynamic Pro вместо привычных наружных зеркал установлены камеры.

Рекомендованная цена заднеприводного Avatr 12 Advance – 6 500 000 рублей, полноприводные версии Business, Dynamic и Dynamic Pro стоят 7 000 000 р., 7 500 000 р. и 7 650 000 р. соответственно. Для сравнения, заднеприводный электрокроссовер Avatr 11 обойдется в 6 950 000 рублей, полноприводный стоит 7 600 000 – 7 900 000 рублей.

В российском представительстве еще сообщили о том, что всем владельцам седана Avatr 12 положена круглосуточная программа поддержки, в нее входят «консьерж-сервис, услуги аварийного комиссара, подменного водителя, эвакуация и юридическая помощь». Более того, первым покупателям обещана пожизненная гарантия на «высоковольтные силовые аккумуляторы CATL, высокопроизводительные электромоторы, а также контроллеры силового агрегата».